Promo Puterea dragostei 10 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de marți, 10 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Mariana susține că are informații de la Andreea Pirui. Concurenta de la Puterea dragostei spune că știe de la Pirui că are un iubit, că Roxana și Turcu formează un cuplu de aproape jumătate de an. În războiul Marianei cu fetele, intervine Iancu.

Promo Puterea dragostei 10 decembrie. Mariana aruncă bomba: "Pirui mi-a spus: ăsta e David, iubitul meu..."

Manuela: Te rog frumos să-mi răspunzi și tu mie: Cine îl binedispune pe Filip? Cine din această casă îl binedispune pe Filip?

Marius: Tu! Din ultimele mele discuții cu el, de acum 28 de ore, tu erai!

Iancu: Vorbeam ieri cu Marius despre Andreea. L-am întrebat care ar fi fata de dincolo pe care ar săruta-o. Singura. Ce crezi că mi-a răspuns?! Andreea Pirui! Câștigătoarea!

Deea: Manuela, cum ți s-a părut provocarea?Manuela: Nu știu. Ciudată! După tot haosul ce a fost între noi doi și după toate certurile astea, da, mi s-a parut așa ciudat.

Andreea Pirui: Eu ce am vorbit în grădină, am vorbit despre tine.

Deea: Chiar. Ce a spus Filip?

Andreea Pirui: A zis că-i place de ea!

Deea: Îi place de Manuela?

Andreea Pirui: I-a plăcut, da.

Manuela: Iancu, mi se pare mie sau te bagi cam mult în subiectul cu Andreea Pirui în ultima vreme? S-a întâmplat ceva în acest weekend?

Andreea Pirui: Manuela! Cum să? Clar că s-a întâmplat. Ce dură ești!

Ricardo: Iancu, vrei s-o lași pe Denisa pentru Pirui?

Mariana: Pirui mi-a zis: ăsta e David, iubitul meu, Roxana e cu Turcu de 5 luni, fă-ți și tu iubit, că eu sunt în emisiune pentru rating.

Andreea Pirui: Mariana, ce e cu vrăjeala asta? Dar tu nu ai știut că Roxana e cu Turcu? Toată lumea știe!

Mariana: Insultându-mă și spunând minciuni, îți faci ție rău în fața Domnului, că mie nu-mi pasă...

Manuela: Toată lumea știe totul despre toată lumea, cum și despre tine știm că dansai în c%^^l gol și făceai striptease prin Cluj. Bineînțeles că da, așa este, cum spui tu, Mariano!

Roxana: Bă, ați stricat tot. Vouă vă place ce se întâmplă aici? Vă place?

Iancu: Ce zice fata asta zice multe chestii bune, iar ție ți-e ciudă și de-asta te ataci.Andreea Mantea: Iancu, ce adevăruri a spus Mariana?Iancu: Eh, știu și fetele! De-asta se atacă așa, că altfel nu s-ar ataca.Andreea Mantea: Dar de ce îl faceți voi dintr-odată așa pe Iancu?Roxana: Spune adevărul, măi băiatule, deschide gura, vorbește!Iancu: Bă, nu pot să zic eu chestiile alea, că sunt chestii urâte și nu-mi stă mie în caracter să reproduc așa ceva.Roxana: Dar zi, mă, ce chestii urâte! Ia zi, ce chestii urâte!Iancu: Dar nu vreau să zic!Andreea Mantea: Iancu, de ce s-a enervat Ella?Iancu: Multe chestii pe care i le zice Mariana Ellei sunt...Sunt pe bune, da.