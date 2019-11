Promo Puterea dragostei 15 noiembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de vineri, 15 noiembrie. Au fost difuzate imagini în premieră la Kanal D.

Ricardo a aflat de la băieții din casa Puterea dragostei că Manuela l-a pupat pe Jador atunci când au fost împreună la date. După un schimb de replici cu Manuela, Ricardo iese val-vârtej din casă. În drumul lui, izbește cu piciorul în ușă și sparge geamul. Jador încearcă să lămurească situația cu Ella, bruneta îi spune că nu mai are ce discuta cu el și mărturisește că le va cere băieților să o voteze spre eliminare pentru a se putea întoarce în România. Iancu vrea să știe dacă Jador o vrea înapoi pe Ella, artistul susține că, dacă ar fi vrut-o, ar fi putut s-o aibă în brațele lui.

Roxana îi spune lui Jador că, dacă ar fi să aleagă un băiat din casa Puterea dragostei, l-ar alege pe Iancu, fostul lui iubit. Bogdan Mocanu și Jador au un schimb de replici din cauza Ellei. Mocanu crede că prietenul lui greșește în privința brunetei și că nu ar trebui s-o amăgească în zadar.

Promo Puterea dragostei 15 noiembrie. Criză de nervi: Ricardo lovește cu piciorul ușa și sparge geamul ușii din casă

Livian: Manuela și Jador s-au pupat la date!

Ricardo: V-ați sărutat?

Jador: Da!

Ricardo: Am aflat acum o chestie. A fost fain sărutul cu Jador?

Livian: Pupicul!

Ricardo: Pupicul...

Manuela: Ia! I-ai zis de pupic?

Jador: I-am zis că n-a.... a fost așa, gen, n-am vrut...

Ricardo: Ah, ce mă bucur! Este, băi!

Jador: Manuela, lasă-l în pace, meriți ceva mai bun!

Ricardo: Manuela, ești o prefăcută și jumătate! Asta ești!

Manuela: Asta este! Ai stat cu o prefăcută și ți-a plăcut de ea foarte mult.

Ricardo: Gata! Cum să zică așa ceva?!

Manuela: Dar cum știi tu cum să zici că noi doi am avut ceva, dacă nu am avut?

Ricardo: Am zis eu așa ceva?

Manuela: Păi nu vezi că toți zic că tu ai zis așa ceva?!

Jador: Auzi, Ella? Eu am greșit?

Ella: Nu mai are rost să vorbim, Jador! Lasă așa! Chiar nu mai... Nu mai... Nu știu. Eu le-am spus și băieților dacă simt, să mă voteze în gale, poate locul meu nu e aici.

Iancu: Jador, o vrei înapoi pe Ella?

Jador: Nu o vreau, frate! Dacă o voiam, puteam să o am de mult pe Ella. Eu, dacă o voiam pe Ella, puteam s-o am de mult.

Bogdan Mocanu: Așteaptă și ea să fie băgată în seamă, dar dacă tu îi dai numai miștouri.

Jador: Normal că... Păi... Nu am cum s-o bag în seamă, Bogdane, tu știi de ce.

Bogdan Mocanu: Cum să n-ai cum s-o bagi în seamă?

Jador: Bă! Știi principiile mele?

Bogdan Mocanu: Băi, știu principiile tale, dar nu o mai arde că ai principii, dacă ție îți place de ea și acum o iei la mișto. Gata!

Jador: Roxano!

Roxana: Da!

Jador: Recunoști că i-ai luat mâncare ca să vorbești cu el?

Roxana: Păi nu am stat și nu am vorbit cu el, a plecat. A luat și a fugit!

Jador: Dar ți-e drag de el?

Roxana: Da...

Jador: Dacă ar fi să alegi un om din casa asta, la momentul ăsta, care ar fi ăla?

Roxana: Pe Iancu, fostul meu iubit!

Andreea Mantea: Întrebarea este alta. De ce n-o lași să se ducă de tot?

Jador: Păi o las, doamnă. Cum n-o las? I-am interzis eu?

Andreea: Cum o lași? Păi dacă tu te duci și o iei în brațe și o pupăcești, alți băieți se îndepărtează.

Jador: Păi dacă ea asta caută!

Bogdan Mocanu: Jador! Stai cu o bucată de carne pe după gard, latră câinele după gard și tu zici: hai, mă, veniți! Adică... na!

Jador: Eu, din acest moment, încerc să mă abțin în a avea unele chestii mai drăguțe cu Ella, e ok?

Andreea Mantea: Livian, Andreea și-a lăsat acasă sponsorul și a venit aici?

Livian: Eu așa... După povestea pe care a relatat-o, în cap asta mi-a venit, ăsta a fost primul gând.

Andreea Mantea: Pedeapsă! Robert, Roxana și Coteanu!