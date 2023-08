„Eu nu suport lucrurile astea” Bianca Drăgușanu, reacție vehementă, după ce sora sa i s-a destăinuit. Vedeta a luat o decizie radicală

In articol:

Bianca Drăgușanu duce o viață care îi permite să își satisfacă orice moft, oricând, indiferent de circumstanțe.

Fie că vorbim de cumpărături, casă, mașini ori vacanțe, vedeta își permite absolut orice. Astfel că nu puține sunt locurile de pe glob pe care prezentatoarea de la Kanal D le-a bifat de-a lungul timpului.

Bianca Drăgușanu, locul pe care nu l-ar vizita niciodată

Unele chiar i-au devenit ca o a doua casă, atât de des le-a vizitat și continuă să o facă, iar altele i-au rămas la suflet ca destinații de lux, relaxante.

Însă, dacă are o listă de locuri unde merge cu drag, ba chiar a spus la un moment că nu exclude o posibilă mutare în Dubai, blonda are ceva de spus și la categoria aflată la polul opus.

Deși este o împătimită a vacanțelor, Bianca Drăgușanu mărturisește că niciodată nu ar păși în Egipt. Nu a fost și nici nu-și dorește să ajungă acolo doar prin prisma a ceea ce a auzit de la cei care au bifat respectiva destinație.

Ultima persoană din cercul ei care a ajuns acolo fiind chiar sora sa. Recent întoarsă din Egip, aceasta i-a mărturisit divei că locul nu este unul unde ai cu ce să îți omori plictiseală și nici unde femeile sunt apreciate, văzute și admirate.

Iar acest fapt, că sexul frumos nu are o valoare în societate, o scoate din minți pe Bianca Drăgușanu. Conform spuselor sale, mentalitatea învechită și doctrinele care pun femeia mai prejos de oricine și orice nu sunt pentru ea, ba chiar îi cataloghează pe cei care fac aceste lucruri într-un mod anume.

“Îmi place să merg și să vizitez diverse obiective, dar depinde în ce țară mă duc. Spre exemplu, în Italia, la Milano, am văzut de 100 de ori totul. Acum merg doar pentru shopping. În Thailanda, am văzut tot felul de obiective, îmi place și chestia asta. Dar nu îmi place să mă plictisesc. Dacă ar fi să mă gândesc la o țară unde nu am fost, dar nici nu aș vrea să merg, e Egiptul. Sora mea s-a întors de curând de acolo și a spus că e ceva rău de tot. Oamenii se uită urât la femei, femeile sunt considerate niște obiecte. Eu nu suport lucrurile astea. Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta și prostia oamenilor, în general. Sunt îndoctrinați. În alte țări se venerează vaca, iar aici femeia e considerată obiect”, a spus Bianca Drăgușanu, conform Fanatik.