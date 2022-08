„Pur și simplu am obosit” Bianca Drăgușanu, din divă a devenit gospodină! Cum s-a descurcat vedeta în bucătărie: „Câtă răbdare îți trebuie”

In articol:

Bianca Drăgușanu este adepta luxului, a vacanțelor și hainelor scumpe. Diva este o femeie de afaceri de succes și, în afară de planul profesional, relaxare în vacanțe exotice și timpul petrecut cu cea mică, vedetei nu-i prea mai rămâne timp la dispoziție pentru a face și altceva.

Nu și de această dată, pentru că blondina a vrut să demonstreze tuturor cât de pricepută este în bucătărie, chiar dacă nu intră prea des în ea.

Recent, Bianca Drăgușanu și-a luat fanii prin surprindere în momentul în care a dezvăluit că este decisă să învețe să gătească, însă nu orice fel de mâncare, ci chiar un desert. Entuziasmată peste măsură de noua sa inițiativă, diva s-a echipat corespunzător cu șorț și bonetă și a promis că va face un tort Pavlova, ajutată de prietena sa. Peste numai câteva minute, admiratorii blondinei au avut parte de o mare surpriză.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, adevăratul motiv pentru care poartă peruci. Diva poartă extensii de mii de euro

Bianca Drăgușanu, gospodină în bucătărie

Dornică să învețe să gătească, Bianca Drăgușanu a intrat în bucătărie cu intenția de a prepara primul ei tort. Dacă înainte să se apuce de proba practică diva era convinsă că va face o treabă foarte bună, după numai câteva minute, însă, diva și-a schimbat radical părerea.

Citeste si: ,,Are concerte pentru că este frumoasă." Mihai Traistariu, atac dur la adresa Antoniei- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi mă apuc să învăț să gătesc. Te rog frumos, vreau boneta. Primul instrument, acest tel de învârtit mămăliga, vă rog, dați-mi șorțul, vreau să mă echipez, pentru că astăzi voi găti primul meu tort Pavlova. De când așteptam, pentru asta m-am născut, de fapt.”, a spus Bianca Drăgușanu.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, surprinsă când a auzit ce discuție purta Sofia cu un băiețel, chiar de față cu ea. Ce a putut să spună micuța despre tatăl său, Victor Slav: „Cel mai bun banc”

Bianca Drăgușanu s-a retras de pe „câmpul de luptă” rapid

Entuziasmul de la început pe care l-a afișat în mediul online s-a transformat brusc în oboseală. Blondina a dezvăluit că i-a pierit orice chef de gătit numai după ce a văzut câte ingrediente sunt necesare pentru prepararea unui tort Pavlova. S-a retras din bucătărie, lăsând-o pe prietena sa să continuie treaba, însă nu înainte de a mărturisi că, în cazul în care și-ar dori, știe că ar putea deveni cel mai bun bucătar.

„Pur și simplu am obosit. Numai când am auzit câte ingrediente trebuie să pun în această rețetă și m-am decis că eu nu sunt făcută pentru așa ceva și, cu toate regretele mele, Vica îți spun că te iubesc, dar prefer să mă retrag, deși știu că aș putea să fac carieră excelentă în bucătărie și că aș putea să fiu un chef extra mega fantastic, dar nu, nu, nu, lăsați că nu. Deci numai când am auzit câte ingrediente trebuie să pui la o Plavova și câtă răbdare îți trebuie... Mi-e foame, totuși, Vica...”, a mai spus, resemnată, Bianca Drăgușanu, în mediul olnine.