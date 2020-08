Akebono și Adndrada, conflict fără precedent la Puterea dragostei!

Puterea dragostei 1 septembrie. Akebono critică dur fetele din emisiune: „Sunt șerpi mulți!”

Akebono: Ai grijă cu casa fetelor că sunt șerpi mulți

Alexandra: Akebono, tu de unde știi că eu n-o să-mi fac niciodată o relație aici?

Akebono: Pentru că sunt deștept!

Puterea dragostei 1 septembrie. Akebono, comportament agresiv la adresa Andradei

Akebono i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți, după ce a amenințat-o pe Andrada. În imagini se poate observa cum Akebono vine în casa fetelor și se apropie periculos. În ediția de marți, 1 septembrie, urmează să vedem dacă „cearta” dintre cei doi și amenințarea lui Akebono au fost nevinovate.

Momentul în care Akebono se apropie de Andrada

Andrada: Mi-e milă de tine! Lasă-mă în pace! Vezi că mă enervezi!

Akebono: Te enervez? Dacă vin în cameră acolo...

Andrada: Ce faci?

Akebono: Îți *** botul ăla!

Puterea dragostei 1 septembrie. Cristian Comănici a recunoscut! A adus doua fete la hotel, iar Mariana este distrusă

Andrada: Voi n-aveți respect față de noi că vrem să vă cunoaștem și voi aduceți alte fete la hotel

Cristian: De ce să nu recunosc? Am adus două fete la hotel. Am greșit, îmi asum. Nu am o relație cu Mariana, dar am arătat că vreau o relație cu ea și e normal să fie dezamăgită

Mariana de la Puterea dragstei, supărată după ce a aflat de fetele pe acre Cristian le-a adus la hotel

Puterea dragostei 1 septembrie. Conflict între George și Andrada: „Ne-am dat seamă ce fel de persoană e”

George: Andrada a scos niște cuvinte pe gură și așa ne-am dat seamă ce fel de persoană e

Andrada: Atât timp cât sunt jignită, eu mă apăr cu ce am! Că sunt amenințări, că sunt poze, pe mine nu mă interesează

George: Nu te aperi cu grupul!