Puterea dragostei 12 iunie. Ella dă cărțile pe față în ceea ce-l privește pe Gabi: „O vorbești urât pe Daiana!”

In articol:

Ella: Tu, pe la spate, o vorbești urât pe Daiana

Gabi: Eu?

Ella: Tu nu ai o părere bună despre ea

Gabi: În patru luni de zile nu te-am jignit o dată. Să-ți fie rușine!

Ella: Pentru mine a fost jignire

Gabi: Și tu ce ai zis ieri cu Daiana?

Puterea dragostei 12 iunie. Ligi, ieșire nervoasă: „Tu te poți numi prietena mea...”

Ligi: Tu te poți numi prietena mea, trebuie să-ți pese de mine. Dacă noi două, eu fac ceva și pe tine te poate afecta, automat mie nu-mi pasă de tine

Daiana: Nu zice nimeni să stai aproape de mine. Asta a fost trăirea mea, așa am simțit eu să fac

Puterea dragostei 12 iunie. Daiana a izbucnit în lacrimi după cuvintele lui Gabi la adresa ei

Gabi: Eu am încercat să o schimb și voi nu vedeți că nu poate fi schimbată cu nimic?!

Gabi: De ce ai ieșit?

Daiana: Nu am chef de nimeni. Am prea mulți nervi

Gabi: N-ai chef de nimeni? Să-ți fie rușine!

Puterea dragostei 12 iunie. Andreea Pirui îl face praf pe Livian: „Vorbești cu toate fetele ca să...”

Pirui: Vorbești cu toate fetele ca să ai un vot la final! Ăsta ești tu! Vrei să-ți spun în față?!

Livian: Nu e adevărat!

Pirui: Tu mereu le zici la glumă, dar, de fapt, le zici adevărat. Spune și altele, nu numai mie

Citeste si: VIDEO| Moartea șocantă a lui Costin Mărculescu. Mărturiile cutremurătoare ale apropiaților: ”A murit de inimă rea!”

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, dezvăluirea care a făcut-o pe Bianca să ia foc: „Ne-am sărutat...”

Citeste si: Anunțul îngrijorător făcut de Nelu Tătaru! Revenim la starea de urgență? „Decizia este...”

Puterea dragostei 12 iunie. Gabi, influențat de cineva din exterior să se despartă de Daiana?

Andreea Mantea: Cumva, cineva din exterior, ți-a împuiat capul cu fel și fel de povești despre Daiana?

Gabi: Da

Andreea Mantea: Te-au influențat într-un fel sau ai luptat să fii influențat?

Gabi: Cumva am luptat să nu mă las infleunțat, dar au pus monopol pe mine

Andreea Mantea: Ai încercat să-l iubești pe el și n-ai reușit și că a fost un pansament Gabi?

Daiana: N-am nicio treabă cu omul ăsta. Îl urăsc, crede-mă, că din tot sufletul meu. Nu știu cum că vă mai explic

Puterea dragostei 12 iunie. Tensiuni între Ella și Andreea Pirui din cauza lui Jador: „Am ajuns să ne fie frică!”

Pirui: Nu-mi mai băga cuvinte în gură. Dacă ai văzut ce i-am spus, de ce vii să spui că am zis Jador?

Ella: Pentru că a doua zi asta a zis ea

Pirui: Am ajuns să ne fie frică să mai vorbim cu Ella, că minte fata asta!