Urmează să scoată un nou album

În plină pandemie de coronavirus, unele vedete preferă să uite pentru un moment de toată situația de criză din ultima perioadă și să își continue activitățile. Mai mult decât atât, îi îndeamnă și pe fanii lor să o facă.

Un exemplu în acest sens este nimeni altul decât cântărețul international John Legend, care în plină pandemie de coronavirus, este pe punctul de a scoate un nou album.

Citeste si: „Închiderea lumii” a împins-o spre gestul extrem. S-a sinucis de teama coronavirusului

El a făcut și o glumiță despre coronavirusul care a băgat spaima în toată lumea, pe care l-a asociat într-o oarecare măsură cu noul lui album. Cântărețul i-a îndemnat pe fani să facă niște „coronacopii”, dacă tot sunt forțați de împrejurimi să rămână în case.

„Faceți niște coronacopii!”, a fost replica lui John Legend, întrucât, spune el, următorul său album este cel mai „sexy”, iar coloana sonoră este perfectă pentru nopțile romantice din timpul carantinei.

„Dacă petreci mult timp cu partenerul acasă, ai nevoie de o coloană sonoră”

Cunoscut pentru hituri precum „All of Me”, cântărețul nu are timp să se plictisească nici în carantină. El este ocupat să pună la punct primul său disc din Darkness and Light, ba chiar a glumit că noua sa colecție de cântece de dragoste ar putea crește șansele conceperii unui „baby boom” în timpul pandemiei de coronavirus.

În timpul unei intervenții în direct la „The Tonight Show”, cu Jimmy Fallon, acesta a mărturisit:

„Vine noul album. Este probabil cel mai sexy album de până acum. E numai bun dacă ești blocat în casă și vrei să faci niște coronacopii, dacă petreci mult timp cu partenerul și ai nevoie de o coloană sonoră pentru asta”.

John Legend este căsătorit cu Chrissy Teigen, alături de care are o fiică de trei ani, Luna și un fiu, Miles, de doi ani.