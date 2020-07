Mihai de la Puterea dragostei, dezvăluiri despre Alexandra

Puterea dragostei 31 iulie. Paul nu vrea o relație cu Adriana? „Tu ce poți să-mi oferi...?”

Paul: Eu îți ofer multe lucrui. Tu ce poți să-mi oferi special să te accept ca femeie?

Alexandra: Tu ai o problemă cu ea?

Paul: Eu n-am încredere într-o persoană nici după opt luni de zile

Puterea dragostei 31 iulie. Cristian, atac dur la adresa Alexandrei: „E artistă!”

Cristian: Tu ești plin de emoție și pasiune, la tine nu e teatru. Ea e artistă, îți dau Oscarul

Alexandra: Ce problemă ai cu mine?

Cristian: Am o problemă cu jocul tău

Puterea dragostei 31 iulie. Mihai, adevărul despre relația cu Alexandra: „E falsă!”

Mihai: M-am despărțit de ea pentru că am simțit că este falsă. Dacă îmi va demonstra că vrea ceva cu adevărat cu mine, există o șansă să fiu cu ea

Puterea dragostei 31 iulie. Ce simte cu Adevărat Cristian pentru Alexandra?

Cristina Mihaela: Cristian simte vreo atracție pentru Alexandra?

Cristian: Imposibil, nici măcar prietenie

Nicolas: Te-ai certat deja cu toate fetele, că ea e pentru bani, că aia e nu știu cum...

Cristian: Cine a spus că e pentru bani? Eu am spus ce a spus ea. Pe mine mă enervează când un om minte. Cine a avenit pentru faimă aici să plece acasă

Alexandra: Sunt cea mai falsă persoană din casă și gata

Cristian Faptul că răbufnești acum îmi dă dreptate

Alexandra: Nu mai vorbi cu mine și gata!

Puterea dragostei 31 iulie. Mihai, dezvăluiri incredibile despre Alexandra: „Am văzut-o prin toate ipostazele...”

Cristina Mihaela: De ce spui despre Alexandra că e un bun jucător?

Mihai: Am văzut și aseară și acum două zile, eu am încercat să caut detalii despre ea și am văzut-o cam prin toate ipostazele (Citeste si: Soc! Paul a sarutat-o patimas, in vazut tuturor! Alexandra nu-si revine dupa ce a vazut)