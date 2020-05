Puterea dragostei 8 mai. Andreea Pirui și Marius se despart? Atacuri fără precedent: „Îți trebuie altă femeie. La revedere!”

Pirui: Marius, înseamnă că nu ne potrivim. Ție îți trebuie altă femeie și gata, una ca tine

Marius: E alegerea ta

Pirui: Bineînțeles

Marius: Vezi că odată ce ai făcut-o, așa rămâne

Pirui: La revedere!

Puterea dragostei 8 mai. Schimbi de replici dure între Berna și Daiana: „O invidie și o răutate care...”

Berna: Tu ai o răutate în tine pe care n-o să poți s-o schimbi niciodată, crede-mă. O invidie și o răutate care se vede de la distanță. Prin ochii tăi emani răutate.

Puterea dragostei 8 mai. Livian o pune la punct pe Bianca: „Ai fost condusă o viață de bărbați”

Bianca: Eu am făcut ce am vrut tot timpul

Livian: Ai fost condusă o viață de bărbați. Te-am lăsat să conduc i tu relația

Bianca: Lasă că n-am condus eu relația

Livian: Exact cum am crezut. Ți s-a urcat la cap

Bianca: Hai că n-am condus eu nimic

Livian: Ba da

Puterea dragostei 8 mai. Andreea Pirui, criticată dur de Livian

Pirui: Deci îmi spune: „Arată-mi tu mie o fată cu care nu te-ai certat”. E normal să-mi spună iubitul meu așa ceva?

Livian: Pirui, contează să fii tu bine cu Marius, în relația ta.

Pirui: Ferească Dumnezeu! Dacă îi răspund Bernei înseamnă că nu mai sunt bine cu Marius. Voi vă auziți ce vorbiți?

Livian: Dragul de a te certa sau a ieși tu biruitoare într-o conversație, chiar dacă nu-ți aparține, e mai mare decât a vrea un cuplu liniștit cu Marius

Pirui: Ferească Dumnezeu

Livian: Asta e părerea mea

Puterea dragostei 8 mai. Ligi o critică dur pe Berna: „Ești un copy-paste!”

Ligi: Eu sunt eu, am stilul meu. Tu ești un copy-paste

Berna: Ești de șocat, fata mea. Te crezi cea mai bombă, dar ești șoc total

Ligi: Ba nu, eu mă cred o femeie normală. Tu ești aia care suferi mereu să le pui pe alte fete într-o lumină proastă pentru că ești o complexată, iepuraș

Berna: Tu ești cel mai mare șoc