Jador și Ella ar fi trebuit să se întâlnească la Londra, acolo unde tânărul a avut de susținut un eveniment. Dacă Ella a lăsat loc de interpretare, că s-ar fi întâmplat mai multe, Jador a preferat să le transmită jadorașilor săi - așa cum îi alintă concurentul pe fani - un mesaj.

„Dragi oameni, dragi Jadorasi!

Îmi doresc sa va transmit un lucru și sper sa fiu înțeles! Îmi doresc din suflet sa nu mai faceți postări la adresa mea și a Ellei, nu mai insistați pe acest subiect!

Între mine și Ella ce-a fost, a fost..este de domeniul trecutului...Eu cu Ella nu mai am nicio legătură, nicio relație și probabil nici nu vom avea vreodată...în momentul de față fiecare este pe drumul lui...fiecare face ceea ce considera ca e mai bine pentru el....știu ca sunteți multe persoane cu păreri diferite...dar trebuie sa înțelegeți un lucru...

Eu voi face întotdeauna ceea ce consider ca este mai bine, ceea ce consider ca ma va face fericit! Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru susținere, pentru simplul fapt ca îmi sunteți alături chiar dacă sunt greu de înțeles uneori ! Asta am simțit sa va transmit în acest moment! Consider ca e mai bine asa, consider ca aveți dreptul sa știți acest lucru!”, a scris Jador pe pagina sa.