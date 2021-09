In articol:

Puterea Dragostei, sezonul 3. Cât valorează marele premiu al emisiunii. Finala celui de-al treilea sezon al emisiunii Puterea Dragostei va avea loc astăzi, de la ora 16, la Kanal D.

Fanii emisiunii Puterea Dragostei, sezonul 3, vor avea posibilitatea să își voteze favoriții în direct.

Puterea Dragostei, sezonul 3. Ce valoare are marele premiu

Puterea Dragostei, sezonul 3, a ajuns la final. Astăzi, doi dintre finaliștii de la Puterea Dragostei, o fată și un băiat, vor pleca acasă fiecare cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro.

Alexandra, Adriana, Maria, Marinescu, Codruț și Alex se numără printre finaliștii sezonului 3 și pot pune mâna pe marele premiu.

Puterea Dragostei, sezonul 3. Cât valorează marele premiu al emisiunii[Sursa foto: Instagram]

Cristina Dorobanț̦u, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei, a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant prin care și-a exprimat gândurile la finalul sezonului 3 al emisiunii.

”În urmă cu un an, îmi puneam visul în valiză. Am plecat către Puterea Dragostei cu forța pe care ne-o dă Dumnezeu când trebuie să reușim. Am avut convingerea că voi întâlni oameni care mă vor ajuta să-mi îndeplinesc misiunea și am reușit să găsesc drumul potrivit către lumina din sufletul lor.

Împreună, ne-am depășit limitele și am scris istorie. Alături de echipa de producție și de concurenții de la Puterea Dragostei, visul a prins viață. Fiecare secundă din acest an a fost o provocare. Mă înclin în fața tuturor celor care fac parte din acest proiect!! Dumneavoastră, telespectatorilor, vă datorez marea bucurie a zilelor cu audiențe record. Puterea Dragostei se hrănește din motivația primită din partea voastră!!! Vă mulțumesc din suflet pentru cel mai frumos an din viața mea! @putereadragosteiro @kanaldromania #putereadragostei #sezon3”, scris Cristina-Mihaela Dorobanț̦u pe Instagram.

Finala Puterea Dragostei, azi, la Kanal D

Duminică, 5 septembrie, telespectatorii vor afla deznodământul celui de-al treilea sezon al reality show-ului „Puterea Dragostei” și, totodată, cine vor fi cei doi câștigători, odată cu difuzarea Finalei, la Kanal D.

De la ora 16:00 și de la ora 19:00, va fi ultima zi în care concurenții sezonului trei, rămași în Casa Puterea Dragostei, pentru a-și găși sufletul pereche, își vor deschide sufletul și vor da frâu liber emoțiilor în fața iubirii.

„După un an pot spune că unesc destine, este cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om. Dacă la debutul sezonului trei declaram că este interesant să fii în poziția lui Cupidon, acum pot spune că sunt foarte mândră de tot ceea ce a luat naștere sub ochii mei. Am avut un rol important în aceste povești la finalul cărora s-au format 4 cupluri solide, care se țin mână de mână, prin viață, și pe care le admir enorm.

Emisiunea <Puterea dragostei> trece dincolo de ecran, este viața reală, este tot ceea ce noi trăim, simțim, visăm. Cred cu tărie că atunci când iubești, nimic și nimeni nu îți poate sta în cale, adevărata putere a dragostei există ”, a mai spus Cristina Mihaela Dorobanțu.

Noul sezon „Puterea Dragostei”, din 6 septembrie

Reality-ul show-ul matrimonial Puterea Dragostei continuă cu cel de-al patrulea sezon, ce va avea premiera luni, 6 septembrie. Emisiunea care a captat atenția a milioane de telespectatori din întreaga țară și a creat adevărate comunități de fani în social media, va putea fi urmărită în continuare de luni până vineri, în intervalele 11:00 -12:00 și 17:00-19:00, și sâmbătă și duminică, în intervalele 16:00 -18:00 și 19:00-20:00.