Raluca Munte a izbucnit în lacrimi! Fosta concurentă de la Puterea dragostei a dat vestea îngrozitoare: „Simt că nu mai am aer”

In articol:

Raluca Munte, fosta concurentă Puterea dragostei sezonul 1, trece printr-o perioadă cumplită. Pe rețelele de socializare, unde este foarte activă, bruneta a povestit cu lux de amănunte absolut tot ceea ce se întâmplă. Este la doar un pas de a pierde o ființă extrem de importantă și dragă ei.

Este vorba despre Pluto, patrupedul ei și „cel mai bun prieten al ei”, după cum chiar Raluca Munte a spune.

Tânăra a izbucnit în lacrimi și nu mai are liniște de când animalul a început să se simtă rău. Inițial a crezut că vreun vecin i-a pus gând rău cățelului și l-a otrăvit. Veterinarul a fost chemat de urgență pentru a-l examina pe Pluto și a dat verdictul.

„Nu m-am trezit tocmai bine pentru că ieri cineva mi l-a otrăvit pe Pluto, cel mai bun prieten al meu. Sunt distrusă de aseară. Așteptăm acum să vină veterinarul să vedem dacă mai putem să-i face perfuzii, dacă mai putem să-i facem ceva. Eu, totuși, sper ca Pluto e cel mai puternic din lume. Efectiv, simt că nu mai am aer. E ca și copilul meu”, a spus Raluca Munte pe rețelele de socializare.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Cățelul Ralucăi Munte este operat de urgență

Din fericire, nu este vorba despre vreo tentativă de otrăvire. Fosta concurentă de la Puterea dragostei l-a luat pe Pluto și l-a dus de urgență la o clinică veterinară, unde i s-a făcut o radiografie.

Astfel, ea a aflat că Pluto ar fi înghițit o jucărie, motiv pentru care a început să se simtă atât de rău. În aceste momente, Pluto se află în operație, iar Raluca Munte își îndeamnă urmăritorii să se roage ca al ei cățel să reziste și să fie bine.

Citeste si: Raluca Munte de la Puterea Dragostei, show senzual, în piscină! Video BOMBĂ

„Update. A venit veterinarul. Nu a fost otrăvit, slavă cerului. Avem altă problemă, are ori o boală osoasă, ori l-a lovit o mașină pentru că nu mai poate să facă nimic cu picioarele din spate, nu se mai poate ridica. Am încercat să apăs pe ele să vad dacă reacționează și nu o face. I-a dat ceva calmante injectabile, iar dacă nu-și va reveni în câteva ore o să-l duc la Cluj să-i facem o radiografie la coloană să vedem exact ce are.

Citeste si: Raluca Munte s-a despărțit de iubitul ei. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a dat vestea: ”Sunt solo ca percuția”

Analizele i-au ieșit ok. Pe radiografie a apărut că nu are probleme la coloană, dar are probleme la stomăcel. Pe radiografie se vede ceva negru. Medicul a spus că sunt niște gaze, în spatele acestor gaze ar fi ceva. Doctorul spune că ori a mâncar o jucărie, ori s-a întâmplat ceva, dar nu se vede. I-a pus câteva perfuzii ca să-i intărească sistemul imunitar, pentru că dacă l-ar fi băgat direct în operație nu i-ar fi rezistat organismul”, a mai spus fosta concurentă de la Puterea Dragostei.