Puțină lume știe, însă soția lui Puya are o afacere de succes. Din ce face bani Melinda: „La mine în familie e o tradiție”

Pe Puya îl cunoaște o țară întreagă. Artistul s-a făcut remarcat pe parcursul timpului prin muzica sa și prin stilul său inconfundabil de „băiat de cartier”.

Melinda, partenera lui de viață, s-a ferit o lungă perioadă de timp de lumina reflectoarelor, însă acest lucru nu înseamnă că soția artistului este mai puțin talentată.

Afacerea de succes a Melindei

Partenera de viață este la rândul ei o profesionistă, în domeniul croșetatului. Aceasta a reușit să își transforme pe parcursul timpului pasiunea într-o afacere de succes, care îi aduce bani frumoși.

Melinda spune că folosește doar materiale naturale, printre care se numără bumbacul, lâna, dar și cașmirul.

Soția lui Puya spune că a moștenit acest talent din familie, mai exact de la înaintașii ei.

„Poți să lucrezi cu materiale naturale, lână, cașmir, bumbac. Suntem prieteni și cu natura. Am un site. Momentan fac pe comandă și sunt personalizate. La mine în familie e o tradiție cu croșetatul. Din stră-stră-stră bunica. Ei brodau cu mătăsuri. Pantalonii ăștia au durat vreo 3 săptămâni și rochia mai mult. Acum am început ca o pasiune, mereu am avut ceva croșetat. Mereu m-a pasionat. Ele sunt piese unice. 3 zile durează să fac un costum de baie”, a spus Melinda, la un post de televiziune.

Puya a dezvăluit secretul unui mariaj de succes

Puya și Melinda, soția sa, formează un cuplu de ani întregi. Chiar dacă nu mai sunt adolescenți, artistul se consideră în continuare cel mai norocos bărbat pentru că o are alături, la bine și la greu, pe partenera sa de viață.

Chiar dacă are o carieră de succes, extrem de longevivă, artistul consideră că pe primul loc în viața sa este familia, pentru care ar face orice, ceea ce face ca relația pe care o are cu partenera sa de viață să fie foarte solidă.

„Ne certăm și după cinci minute ne împăcăm, cred că acesta este secretul, să te accepți așa cum ești și să spui în față ce gândești. Cei care nu spun niciodată ce au în cap și țin în ei, ăia la un moment dat refulează și refulează prost. Așa e mai bine... Îi spui în momentul ăla și știi că ce ai spus aia e, aia gândești”, a declarat Puya, pentru Spynews.

