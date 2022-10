In articol:

Shift Biografie. Află totul despre viața cunoscutului cântăreț. Puțini sunt cei care știu ce studii a terminat artistul.

Cine este Shift

Shift, pe numele său din buletin Gabriel Mihai Istrate, este un cunoscut cântăreț român.

Acesta s-a născut în Galați în anul 1983 și a pornit pe drumul muzicii încă din perioada adolescenței, atunci când a înființat trupa Ilogic.

Artistul a avut colaborări cu nume mari de la noi din țară precum: Connect-R, Matteo, Marius Moga, Jo, Tom Boxer, Adda, Andreea Bănică și Mike Diamondz.

Citeste si: Ruby, pericol public! Artista a lansat o piesă în care se expune așa cum este ea: "Iubesc să fac lucrurile așa mai în afara tiparului"| EXCLUSIV

Shift Biografie [Sursa foto: Facebook Shift]

Shift: Familie, Carieră

Shift este de loc din Galați și a știut încă din perioada adolescenței că vrea să facă muzică. Cu toate acestea, artistul deține o diplomă de inginer mecanic în industria alimentară, însă nu a profesat niciodată în domeniu: „Sunt inginer mecanic în industria alimentară. Dar nu am lucrat niciodată în domeniu, nu am vrut să proiectez niciun aparat care ar ucide un porc sau vreo oaie.” , a declarat artistul în urmă cu ceva vreme pentru unsitedemuzică.ro.

Totodată, în perioada copilăriei, Shift era atras de arta desenului și realiza diverse portrete și peisaje: „Pictam când eram mai mic, făceam portrete, peisaje, chiar eram profi, dar acum nu știu dacă mă mai descurc la fel de bine. Cred că părinții mei încă mai au o parte dintre desenele mele mai vechi.” , a mărturisit acesta pentru sursa citată anterior.

Citeste si: Geta Sterp, criză de nervi după nuntă! Ce s-a întâmplat cu sora lui Culiță Sterp: „Nu aveți creier”- kfetele.ro

Citeste si: Cum te poți lăsa de fumat. Părintele Calistrat: "De fiecare țigară pe care o fumezi, spui..."- bzi.ro

Revenind, după ce a pus bazele trupei Ilogic în anul 1998, în 2008, Shift a decis să continue pe drumul muzicii în variantă solo. Astfel, avea să lanseze clipul piesei „Prea devreme” sub pseudonimul Kreuzet.

Tot în acea vreme, artistul producea integral albumul „Acelash- E bine rău”. Schimbările au continut, întrucât în anul 2010, Gabriel Istrate a decis să se prezinte în fața publicului sub numele de „Shift”. Potrivit libertatea.ro, anul 2010 a fost totodată anul în care cântărețul a filmat trei videoclipuri și și-a mărit portofoliul de artiști cu care a colaborat pe partea de producție: Puya, Bere Gratis, DJ Osaka, SRG și Sylvie.

În primăvara anului 2012 a urmat colaborarea cu artistul George Nicolescu, piesa „Viața-i de vină” unind două stiluri și două lumi diferite. Mai apoi, anul 2013 avea să îl propulseze pe cântăreț pe culmile succesului cu single-ul „Sus pe toc” în colaborare cu Marius Moga. Piesa a devenit unul dintre hiturile anului și a strâns milioane de vizualizări pe YouTube.

Citeste si: „Mă simt foarte singur” Jador și-a îngrijorat fanii cu ultimele declarații! Le-a făcut o mărturisire, chiar pe internet

Shift Biografie [Sursa foto: Facebook Shift]

Shift are propriul studio de înregistrări

Artistul originar din Galați se poate mândri cu o carieră de succes, dar și cu propriul studio de înregistrări. Acesta produce piese pentru cei mai apreciați artiști din România și a avut colaborări cu nume mari precum Andra, Connect-R și mulți alții.

Dovadă că a trecut prin multe etape de-a lungul carierei, Shift a declarat că nu dorește să mulțumească pe toată lumea și că se bucură întotdeauna de energia emanată de public la concertele lui:

Citeste si: Cuza Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie. Află totul despre artistul care creează cele mai tari parodii muzicale

„Nu mai reacționez în vreun fel anume, pentru că am făcut multă muzică, iar după un timp trece și această febră de a-i mulțumi pe toți. Nu am mai citit un comentariu la piesele mele de câteva luni, poate chiar un an. Mai râd uneori, când lansăm de o oră piesă și vrem să vedem primul feedback. Oricum văd reacția celorlalți la concerte, observ cum rezonează oamenii cu muzica mea, așa că eu consider că cel mai bine ar fi să fiu în continuare sincer.”, a declarat artistul.

Surse: libertatea.ro, unsitedemuzică.ro, kfetele.ro