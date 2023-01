Puya a depășit cu greu tragedie prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani! Fratele lui a fost găsit fără suflare, în locuința sa din Italia: „A fost un moment de răscruce”

In articol:

Puya este un artist iubit și apreciat de mulți români, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, cunoscutul rapper a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși are mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu că Puya a trecut prin momente grele, în urmă cu mai mulți ani, atunci când fratele său s-a stins

din viață, în locuința lui din Italia.

Cântărețul și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre subiectul sensibil, mărturisind că acela a fost momentul când a realizat că cel mai important lucru în viață este familia.

„El era în Italia, lucra acolo și la un moment dat m-a sunat cineva și mi-a zis că fratele meu nu mai e. Ăla a fost un moment de răscruce, mi-am dat seama că toată alergătura cu spectacolele nu merită. Uneori suna și nu puteam să îi răspund, mi-a părut foarte rău de momentele pe care le-am pierdut. Putea avea probleme și nu avea cui să i le spună”, a mărturisit Puya, pentru un post TV.

Puya, despre decesul fratelui său: „Mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata”

Puya și soția sa, Melinda, au fost concurenți în cadrul unei emisiuni care s-a filmat în America, acolo unde s-au luptat cu alte echipe pentru marele premiu.

În cadrul unei probe, concurenții au fost nevoiți să scrie pe o foaie fricile cu care se confruntă, iar artistului i-a sărit imediat gândul la copii, căci și-a amintit de momentul tragic prin care a trecut familia lui, după moartea fratelui său.

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a spus Puya, în cadrul unei emisiuni TV.