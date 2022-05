Puya, prima apariție după ce s-a ales cu dosar penal! A spus-o chiar el pe scena din Costinești: „Adevărul se știe mai încolo”

In articol:

Puya se numără printre cei mai iubiți artiști de rapp, iar recent, acesta a fost invitat să susțină atmosfera în cadrul unui festival de muzică de la Costinești, acolo unde printre piesele sale, cântărețul și-a făcut timp să le dea o explicație fanilor pentru ceea ce s-a spus despre

el în ultima perioadă, mai precis despre faptul că ar fi fost prins sub influența substanțelor interzise la volan.

Așadar, Live, în timpul concertului pe care l-a susținut la Costinești, Puya a vorbit despre presupusul incident, însă fără a da prea multe detalii. Iată care a fost reacția artistului!

Puya, pe scena din Costinești: „Adevărul se știe mai încolo”

La doar câteva zile după ce ar fi fost prins de oamenii legii la volan, sub influența substanțelor interzise, Puya a mers la Costinești, acolo unde a avut un concert. În timpul prestației sale, acesta s-a oprit și a vorbit foarte puțin despre subiectul care a ținut primele pagini ale ziarelor în ultima perioadă.

Așadar, în fața fanilor lui, cântărețul a declarat faptul că nu vrea să discute prea multe despre acest subiect, însă a fost tare supărat, asta pentru că s-au spus lucruri care nu sunt adevărate despre el, cu precizarea că adevărul va

ieși la iveală mai devreme sau mai târziu.

„Măi fraților, m-ați văzut la televizor, ați văzut că dau bine, dau frumos zilele astea. Nu mai fac reclamă la chipsuri, fac reclamă la Poliția Română mai nou, să stiți”, a glumit rapper-ul, pe scenă.

După ce s-a ales cu dosar penal, acesta a mai specificat că înainte să ajungă la festivalul de muzică era destul de supărat, însă toată tristețea i-a trecut în momentul în care a urcat pe scenă și a văzut că este susținut de zeci de mii de oameni.

„Nu vreau să discut despre asta, adevărul se știe mai încolo. Ideea e că înainte să vin încoace eram super supărat, nu eram în depresie, că nu am timp de asta, dar eram super supărat că s-au spus multe despre mine și nu aveam cum să ripostez și atunci când am ajuns aici am văzut o grămadă de lume care a venit, m-a susținut, a făcut poze cu mine, m-a încurajat(...) Vă jur că mi-a trecut, nu mai am nicio treabă”, a mai spus Puya, pe scena din Costinești.

Artistul ar fi fost tras pe dreapta de către autorități pentru un control de rutină

Pe data de 27 aprilie, Puya sau Dragoș Gărdescu, pe numele său real, ar fi fost tras pe dreapta de către oamenii legii din cadrul Brigăzii Rutiere București pentru un control de rutină. În primă fază, autoritățile l-ar fi testat pe artist cu aparatul etilotest, rezultatul fiind unul negativ, iar ulterior, polițiștii l-ar fi supus pe cântăreț și unui Drug Test, rezultatul ieșind de această dată pozitiv.

Ulterior, Puya ar fi fost condus de oamenii legii la INML pentru prelevarea unor probe biologice, iar apoi artistul ar fi fost dus la Secția de Poliție, acolo unde deja ar fi fost deschis un dosar penal pe numele lui.

