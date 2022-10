Răcelile, capcanele toamnei?! Doctorul Adrian Marinescu ne explică cum facem diferența între virozele de sezon, gripă și COVID-19 | EXCLUSIV

In articol:

Toamna vine cu dovleci copți, cu cele mai frumoase peisaje și cu bunătăți de sezon, dar odată cu frigul vin și răcelile, virozele și gripa. Este important să știm cum să facem diferența între gripă, viroze și COVID-19, iar jurnaliștii WOWbiz.ro

au discutat cu medicul Adrian Marinescu pentru a afla la ce trebuie să fim atenți în sezonul rece și ce e bine să facem ca să prevenim îmbolnăvirile.

" Va fi un sezon rece aparte, în primul rând prin prisma faptului că vom avea un sezon adevărat de gripă, nu o să fie ca în pandemie, ci vom avea gripă așa cum se întâmpla în anii dinainte de pandemie. Vom avea o coadă de pandemie, vor exista cazuri de COVID-19, chiar dacă vor fi mai puține și vor fi și virozele de sezon. Toate la pachet vor însemna un sezon diferit față de ce am avut până acum ca sezon rece", a explicat medicul infecționist Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

Cum facem diferența între virozele de sezon, gripă și COVID-19

Medicul Adrian Marinescu a explicat, pentru WOWbiz.ro

care sunt, în mare, diferențele dintre gripă, COVID-19 și virozele de sezon și atrage atenția asupra faptului că persoanele care prezintă simptome ar trebui să se izoleze încă de la început, tocmai pentru a nu-i îmbolnăvi și pe cei din jur.

" Este clar că o să avem o problemă în sezonul rece. Simptomatologia de la gripă, COVID-19 sau alte viroze este, de cele mai multe ori, comună, dar cred că e foarte ușor să identificăm câteva elemente.

De exemplu, în momentul în care am o stare generală modificată brusc, cu febră înaltă, cu dureri musculare și articulare, având senzația că am fost bătut, cu durere de cap și durere la nivelul globului ocular, pot să mă gândesc că am cu o mare probabilitate gripă", a precizat medicul Adrian Marinescu.

Când vine vorba de COVID-19, medicul Adrian Marinescu spune că simptomatologia seamănă, însă formele sunt mai ușoare așa că cel mai recomandat ar fi să facem un test, tocmai pentru a știi exact care este boala de care suferim.

" În general, la COVID-19 formele sunt ușoare și atunci e o simptomatologie care poate să semene cu o viroză și aici nu ne putem da seama și e clar că vom avea nevoie să ne stăm, atunci când o facem pentru COVID-19 și de gripă. Nu e niciunul dintre cele două, atunci ar putea să fie o viroză.

Este important de știut că fiind infecții virale toate trei, am o paletă largă și în manifestări respiratorii și digestive, deci toate acestea se vor manifesta în același timp", a mai explicat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

Cum putem preveni gripa și virozele de sezon

Medicul infecționist Adrian Marinescu ne-a explicat ce putem face pentru a reveni virozele de sezon și gripa. El atrage atenția asupra faptului că revenim la măsurile sanitare clasice, pe care le aplicam înainte de pandemie precum spălatul mâinilor cu apă și săpun și evitarea contactului cu persoanele care prezintă simptome de boală.

"Începem cu testul orientativ de la farmacie, iar mai apoi putem ajunge, evident, să facem și testul la spital. Înainte de test, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să ne izolăm(...) Nu mai discutăm de restricțiile din pandemie așa că ne trebuie o variantă de mijloc.

Ne întoarcem la regulile de bază de igienă, începând cu spălatul mâinilor cu apă și săpun, evitarea contactului cu o persoană care are o simptomatologie acută, despre care nu știu dacă este gripă sau COVID-19, evitarea zonelor aglomerate cu interacțiuni în raport cu cei din jur și protecția cu mască, de ce nu, în spațiile închise, mai ales pentru cei care sunt vulnerabili", a explicat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

