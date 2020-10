Radu Mazăre a fost răpit din Madagascar și adus în România – aceasta este concluzia tribunalului din Antananarivo. Judecătorii au considerat că extrădarea fostului edil al Constanței a fost făcută ilegal, iar acesta a fost răpit din penitenciar.

Extrădarea, anulată; Mazăre trebuie să se întoarcă în Madagascar

”Tribunalul Antananarivo din Madagascar a decis definitiv ca predarea fostului edil al Constantei, Radu Mazare, catre Statul roman, in vederea executarii pedepsei priviative de libertate in Romania, s-a facut cu incalcarea legilor si tratatelor internationale. Printr-o hotarare data in premiera la nivel international, Tribunalul Antananarivo a dispus repunerea in stiuatia anterioara, respectiv aducerea lui Radu Mazare inapoi in Madagascar din inchisoarea din Romania. Hotararea Tribunalului din Antananarivo a fost pronuntata in 9 octombrie 2020, fiind executorie odata cu comunicarea oficiala a actelor catre autoritatile romane”, se arată într-un document citat de luju.ro.

Motivele principale care au stat la baza deciziei instanței din Madagascar s-au referit la faptul că ”preluarea lui Radu Mazare din Madagascar de catre autoritatile romane s-a facut fara existenta unei audieri de extradare, in lipsa unei hotarari judecatoresti, precum si in lipsa ordinului obligatoriu al Ministrului Justitiei din Madagascar prin care trebuia sa se autorizeze predarea fostului primar al Constantei catre Statul roman”.

Sursa citată arată că transferul lui radu Mazăre s-a făcut doar pe baza unei autorizații eliberate de Procurorul Republicii Antananarivo, ceea ce face extrădarea nulă. Judecătorii au cerut nici mai mult nici mai puțin decât aducerea înapoi în Madagascar a lui Radu Mazăre!!!

Radu Mazăre a cerut azil politic în Madagascar

Interesant este faptul că tocmai Radu Mazăre a sesizat instanța din Madagascar în legătură cu faptul că a fost extrădat ilegal. Un avocat al românului a formulat o cerere în acest sens pe 20 iulie 2020.

Prin această acțiune, Mazăre ar putea chiar să scape din închisoare, pentru că acesta a explicat că a fost privat de libertate în Madagascar fără să i se prezinte nici un document, deși, fiind solicitant de azil, se afla sub protecția Ănaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite.

Sursa Luju.ro