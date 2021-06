Raed Arafat anunță că autoritățile române sunt în stare de alertă din cauza avertizărilor meteo emise de ANM: ”Putem apela la jandarmi, dar și la colegii de la MAPN”

Raed Arafat [Sursa foto: Facebook] 21:10, iun 18, 2021 Autor: Cristina Ionela

Avertizare din partea meteorologilor! Raed Arafat susține că dacă va fi nevoie, în aceste zile, oamenii legii vor interveni. Secretarul de stat a a nunțat că în urma avertizărilor meteo emise de ANM, MAI ar putea apela chiar și la MApN, în cazul în care situația cere acest lucru.

„ Vor continua ploile. Suntem cu incidența avertizărilor. Din punctul nostru de vedere suntem pregătiți, chiar să chemăm forțe de acasă. Sau să aducem forțe din alte județe. De asemenea, putem apela la jandarmi, dar și la colegii de la MApN”, a declarat Raed Arafat, la un post de televiziune.

Raed Arafat anunță că autoritățile române sunt în stare de alertă din cauza avertizărilor meteo emise de ANM[Sursa foto: PixaBay]

DSU anunță cod roșu

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o atenționare de cod roșu:

” Atenționare de fenomene meteorologice imediate COD ROSU:

▪ fenomene vizate: averse torentiale ce vor acumula in general 30-45 l/mp- in zona avertizata s-au acumulat in medie 70-80 l/mp; descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului;

▪ zonă vizată: județele BC (Dărmănești, Oituz, Asău, Agăș, Mănăstirea Cașin, Ghimeș-Făget, Slănic-Moldova,Zemeș, Palanca, Brusturoasa) și VN (Vizantea-Livezi, Câmpuri, Tulnici, Vrâncioaia, Soveja, Nistorești, Paltin, Paulești, Negrilești, Bârsești);

▪ interval de valabilitate: 18/06/2021 21:00- 19/06/2021 00:00”.

Conform informațiilor transmise de ANM, până sâmbătă, ora 23.00, este cod galben în Muntenia, Moldova, Oltenia şi în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Transilvaniei.

” Va ploua însemnat cantitativ şi vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Aversele vor avea şi caracter torenţial, pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor depăşi 20…30 l/mp şi pe arii restrânse 40…50 l/mp”, se arată în informarea transmisă de ANM.