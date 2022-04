Raed Arafat s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Șeful DSU a dat vestea: „Am ieșit COVID pozitiv”

In articol:

Raed Arafat a făcut anunțul cu acre a uimit pe toată lumea, în urmă cu puțin timp pe contul personal de Fabeook. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a dezvăluit că s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, ba chiar recunoaște că nu-și explică cum acest lucru a fost posibil în condițiile în care

a respectat cu sfințenie toate măsurile de prevenție anti-COVID și a purtat masca de protecție în permanență. Iată în ce stare se află!

Raed Arafat [Sursa foto: Captură video ]

Raed Arafat a făcut o formă ușoară de COVID: „Voi continua să lucrez de la domiciliu în următoarele zile”

Șeful DSU este vaccinat cu schema completă anti-COVID și se testeaz în permanență. Ba chiar în această dimineață a efectuat un test rapid, care i-a indicat un rezultat negativ. Pe tot parcursul zilei de luni, Raed Arafat spune că a respectat toate măsurile de prevenție, iar masca a fost în permnență pe față. Totuși, pentru siguranța sa și a familiei sale, a mai efectuat un test rapid seara, care, însă, a ieșit pozitiv.

Din fericire, acesta a dezvoltat o formă ușoară de boală, iar viața nu-i este pusă în pericol, ba chiar a anunțat că-și va continua munca de acasă pentru următoarele zile în care, conform legii, va trebui să se izoleze la domiciliu.

„Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineata testul a fost negativ, eu purtand masca FFP2 tot timpul in cursul zilei de azi.

Simptomele pe care le am la acest moment sunt usoare. Voi continua sa lucrez de la domiciliu in urmatoarele zile!”, a transmis Raed Arafat pe contul personal de Facebook.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Bilanț coronavirus, 18 aprilie 2022

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 686 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 104 mai mult față de ziua anterioară. 75 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 67 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Citeste si: China, măsură fără precedent pentru stoparea cazurilor de COVID. Copiii infectați sunt separați de familiile lor: ”Îi izolăm”

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.702 cu 19 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 235 persoane, cu 8 mai puțin față de ziua anterioară. Dintre cei 235 pacienți internați la ATI, 201 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 101 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 12 mai mult decât în ziua anterioară. Niciun minor nu este internat la ATI.

Citeste si: Ce măsuri se iau în România pentru primirea unui posibil alt val de refugiați. Raed Arafat: ”Mergem pe scenariul cel mai grav”

Până astăzi, 65.340 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 17.04.2022 (10:00) – 18.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese( 1 bărbat și 2 femei), niciunul anterior intervalului de referință. Dintre cele 3 decese , 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Din totalul de 3 pacienți decedați, 2 au fost nevaccinați și 1 vaccinat. Pacientul vaccinat care a decedat avea 68 de ani și prezenta comorbidități.