Iar în videoclipul melodiei scoase de Raju, Larisa Judele a făcut exces de senzualitate, punându-și în evidență certele calități fizice, apariția ei fiind, cu siguranță, greu de ignorat.

Jucând rolul unei adevărate dive în videoclipul lui Raju, calitățile frumoasei Larisa Judele au fost puse în valoare la maximum la filmări, focoasa fostă concurentă a emisiunii moderate de Andreea Mantea lăsându-se filmată în ipostaze care mai de care mai fierbinți. Mai mult chiar, la un moment dat, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a fost filmată chiar și în cabina de probă a unui magazin de haine, lăsând la vedere formele 100% naturale cu care a fost înzestrată de Mama-Natură în zona bustului.

”Arată ca pe Insta, nu este photoshop-ată / Este Kim Kardashian sister”, sunt câteva dintre verusirle pe care Raju le cântă despre Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, Raju a apelat și la finii ei, Simina și Alex Zănoagă pentru figurație în videoclipul pe care l-a lansat.

Larisa Judele, încântată că e favorita lui Raju pentru videoclipuri

”Mi-a plăcut ideea pe care Raju mi-a propus-o, am ascultat melodia, mi-a plăcut enorm. Așa că, având în vedere că noi am mai colaborat, având în vedere că ne înțelegem foarte bine și că l-aș putea numi un prieten apropiat, am acceptat fără să stau pe gânduri. Filmările au durat o zi, ne-am distrat de minune și simt că videoclipul va fi extraordinar de frumos. Oricum, Raju, ca de fiecare dată, mi-a dat ocazia să îmi arăt talentele de actriță, iar mie asta îmi place la nebunie (râde, n. red.). Oricum, m-am simțit bine și asta se va vedea în clipul melodiei”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” despre videoclipul la care a lucrat cu Raju.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” l-a sedus și abandonat pe Bogdan Mocanu

”Bogdan Mocanu este, probabil, cel mai bun băiat de la Puterea Dragostei. Ce pot să spun de el? Mi-a plăcut și cum arată, și cum se comportă, și faptul că era genul de bărbat destul de sigur pe el. De aceea l-am și sărutat, la un moment dat”, ne-a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, între ei nu s-a legat relația la care, probabil, câștigătorul primului sezon al ”Puterea Dragostei” și-ar fi dorit.

”Nu sunt foarte multe de spus... dar am simțit că nu este bărbatul potrivit pentru mine. Adică este un tip sufletist, un băiat extraordinar, am devenit amici, dar nu e fix ceea ce aveam eu nevoie”, a mai explicat Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.