Raluca Bădulescu continuă să o urecheze din punct de vedere stilistic pe Gabriela Cristea, despre care a spus că nu trece anul dacă ar fi să ia în calcul ținutele purtate de prezentatoarea TV la nunta din toamnă cu Tavi Clonda.

Într-un material exclusiv pe YouTube Wowbiz.ro, jurata de la ”Bravo, ai stil” a spulberat-o vestimentar pe Gabriela Cristea. "Nu pot să înțeleg cum de se îmbrăca așa! Este inadmisibil”, a spus Raluca, apoi și-a explicat declarațiile prin cu o serie de comentarii savuroase.

Raluca Bădulescu se ia de rochia mult prea decolatată a Gabrielei Cristea! ”E jale, mai ales la claviculă și umeri”

”De unde să încep să vorbesc despre rochiile de mireasă ale Gabrielei Cristea și unde să mă opresc. Uite, eu nu sunt în măsură să îmi dau cu părerea despre vreun decolteu generos, toată viața mea am avut sânii prea mari și nu este cazul să îmi zic opinia. Dar...în general, atunci când ai un piept prea mare, adevărat, este bine să îl lași mai la vedere, fiindcă altfel, dacă îl ascunzi, arăți ca un porumbel din Piața San Marco, încoțopenit. Repet...e bine să îl lași la vedere, dar de la a avea un decolteu generos și frumos până la a avea decolteul Gabrielei, e cale lungă. Situația nu este la nivelul bustului, ci la umeri, la claviculă, unde este jale... Dacă noi nu posedăm de la Dumnezeu niște mâini subțiri, cum nici eu nu am și cici Gabi, este necesar să fie pus un material peste ele. Trebuie să mergem la cumpărături să ascundem ”mânoiu ăsta”, așa cu, are Gabriela Cristea și să îl arătăm decent”, a declarat Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu o desființează pe Gabriela Cristea! ”Este groaznică. Îmi pare rău că spun acest lucru atunci când caracterizez cea mai frumoasă zi din viața ei”

Raluca Bădulescu o desființează pe Gabriela Cristea și își axează explicațiile în privința membrelor superioare. ”Gabi are mână de tirist, nu că eu aș avea mâna mai subțire, dar la ea este neplăcut ochiului. Pentru că nu este o priveliște ca la fetele slabe, precum Andreea Raicu sau Carmen Brumă, care ”rup” sala, Cristea nu trebuia să lase mâneca goală, era musai să îmbrace mâneca! Pentru a fi de bun gust ținuta, Gabriela putea lăsa la vedere din decolteu doar V-ul, căci dezbrăcăciunea asta și cocul este nenorocire. REPET, trebuie cumpărat material să ne acoperim. Este groaznică. Îmi pare rău că spun acest lucru atunci când caracterizez cea mai frumoasă zi din viața Gabrielei Cristea, dar când suntem mai plinuțe, nu ne dezgolim ca niște năuce. Este vital să avem grijă cum apărem în public, fiindcă, suntem modele pentru cei care ne privesc. Îmi pare rău să o spun, dar ea nu trece clasa dacă vorbim despre vestimentația de la nuntă”, a conchis Raluca pentru canalul de Youtube WOWbiz.ro