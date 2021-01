Raluca Bădulescu, secretul unei căsnicii de lungă durată! Cum a fost cucerită jurata Bravo, ai stil! de soțul ei: "Am știut că el este alesul..."

In articol:

Este una dintre cele mai îndrăgite prezențe din televiziune și are o familie extrem de frumoasă. Raluca Bădulescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani. Jurata de la Bravo, ai stil! face declarații șincere despre cel care i-a furat inima.

Raluca Bădulescu, mai îndrăgostită ca niciodată

Pe lângă o carieră de succes, frumoasa blondină este îndrăgostită iremediabil de soțul ei, Florin.

În cadrul unui interviu, cunoscuta vedetă de televiziune a declarat că a fost dragoste la prima vedere între ea și soțul ei.

Raluca Badulescu si Florin

"De aproape 12 ani suntem împreună. A fost dragoste la prima vedere. DA! Eu cred doar în dragoste la prima vedere, nu există să ne întâlnim și să spunem că lasă, poate data viitoare te plac mai mult. Eu sunt un om radical, există alb sau negru pentru mine. Am crezut întotdeauna în Făt Frumos pe cal alb, în pofida tuturor cunoscuților care îmi spuneau că am o vârstă – că l-am cunoscut când aveam 33-34 de ani – și că sunt nebună, că nu există prințul din povești. Acel bărbat pe care eu l-am visat a apărut în viața mea, soțul meu. Am știut că el este alesul", a declarat Raluca Bădulescu, potrivit VIVA.

În ceeea ce privește aducerea pe lume unui copil, Raluca declară faptul că ea și soțul ei au deja un copil, pe Alex, băiat pe care vedeta îl are din căsătoria cu Vali. Despre fiul ei, vedeta declară că acesta are doi tați.

Raluca Badulescu si Florin

"Noi avem copil, respectiv pe Alex. Are doi tați, pe tata Florin și pe tata Vali. Suntem o familie extinsă, complexă, cu toții suntem părinții lui Alex, este unicul nostru rege. A fost alegerea noastră să nu mai avem alți copii în afară de Alex. Florin îl iubește ca și pe copilul lui", a mai adaugăt vedeta.