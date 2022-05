Raluca Drăgoi s-a căsătorit pentru a treia oară. Primele declarații ale manelistei după ceremonie: ”Chiar nu ne-am pregătit”

In articol:

Se spune că a treia oară e cu noroc, iar Raluca Drăgoi pare acum mai fericită ca niciodată. Trecută prin două relații eșuate, diva, fără teamă, s-a lăsat în voia iubirii și a ales cu inima.

Andrei este bărbatul care a făcut-o să zâmbească și să iubească din nou și căruia acum i-a jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu.

Citeste si: Raluca Dragoi, milioane de vizualizari si o poveste de viata fascinanta! Ce nu stiau fanii despre artista care a rupt topurile pe YouTube

Raluca Drăgoi și Andrei s-au cununat în fața lui Dumnezeu

Pe nepusă masă, cântăreața și cel care s-a îndrăgostit rapid de ea au decis să facă pasul cel mare. În fața lui Dumnezeu, cu doar câțiva oameni alături, familia și cei mai buni prieteni, cei doi și-au unit destinele.

Citeste si: Asa iti dai seama daca urmeaza sa cumperi carne de pui proaspata sau veche: testul simplu pe care il poti face chiar in magazin- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Din dorința de a forma mai repede o familie cu acte în regulă și cu binecuvântarea Domnului, dar și pentru a fi părinți spirituali pentru două cupluri, Raluca și Andrei au grăbit puțin momentul, însă, spune ea, totul a ieșit așa cum își doreau.

Îmbrăcați lejer, veseli și emoționați, așa au apărut proaspeții miri în fața preotului. Andrei a ales să îmbrace pentru ziua cea mare o cămașă albă cu o pereche de pantaloni negri, în timp ce Raluca a optat pentru un buchet de trandafiri albi și o rochie mulată,

albă, foarte simplă, decoltată, care i-a venit perfect.

”Așa am considerat noi, să fim mai uniți, mai bine, și pentru a fi nași. Astea sunt cele două motive. Chiar nu ne-am pregătit. Rochia mi-am luat-o cu 12 ore înainte. Am fost foarte prinși cu evenimentele și Andrei cu antrenamentele lui și treburile lui și chiar nu am avut timp”, a declarat Raluca Drăgoi, în cadrul unei emisiuni TV.

Dacă acum totul a fost pregătit pe ultima sută de metri, pentru la anul, căci în 2023 va avea loc marea petrecere, cei doi pun la cale un eveniment cu totul special.

Citeste si: Raluca Drăgoi se căsătorește. Vedeta a ales ziua în care va îmbrăca rochia de mireasă: ”Am consultat agenda”

Acum, după ceremonia religioasă, mirii și puținii lor invitați au luat masa la un restaurant celebru din Capitală, dar în 2023 totul va fi diferit. Sute de oameni le vor fi aproape, într-un cadru de poveste, iar ținutele celor doi protagoniști vor fi și ele cu totul altele.

”Voi fi mireasă în 2023, am ales 09.09, ca să fie o dată sonoră, dar 2023, că să putem pune totul la punct, să fie totul așa cum trebuie”, spunea artista, în urmă cu ceva timp, la TV.