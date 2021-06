Raluca Dumitru a făcut primele declarații după eliminarea de la Survivor România: "Am probleme de când am ieșit..."

In articol:

În urmă cu doar o seară, Raluca Dumitru a părăsit Survivor România. Faimoasa este fericită că a putut face parte din competiția fenomen de la Kanal D.

Astăzi, în cadrul emisiunii Teo Show, fosta concurentă a oferit primele declarații despre eliminare. Raluca Dumitru susține că s-a confruntat cu mici dificultăți, după ce a părăsit competiția.

Nu s-a putut odihni deloc, pentru că s-a dezobișnuit să doarmă în pat.

Cu toate acestea, a reușit să își aline dorul de casă. Și-a sunat familia și prietenii și au vorbit pe îndelete.

Raluca Dumitru: Am probleme de când am ieșit din competiție. Nu am putut să dorm deloc, m-am dezobișnuit să dorm în pat, să am o pernă, am avut o noapte lungă. Îmi lipsesc păturile pe care le aveam: 8 la număr, 8 aveam, le aveam bine proporționate. În momentul de față mă simt foarte bine, am reușit să vorbesc cu cei dragi, nu mă așteptam să îmi fie atât de greu, să îmi lipsească atât de mult. Nu știu de unde am avut putere să merg mai departe de fiecare dată. Mă consideram o persoană puternică, dar acasă sunt mai puternică.

Raluca Dumitru, declarații despre Elena Marin

Raluca Dumitru a învățat pe pielea ei ce înseamnă să trăiești în junglă și să te descurci cu strictul necesar. Au fost multe momente tensionate și chiar toți concurenții au fost puși în fața mai multor provocări.

Însă, Faimoasa susține despre întreaga scenă cu Elena Marin când îi curge sânge din nas nu a fost atât de gravă pe cât a părut la televizor.

Recunoaște faptul că toată lumea trece prin multe stări, însă nu trebuie să te lași afectat de tot ceea ce se întâmplă.

Raluca Dumitru: Eu cu Elena ne cunoșteam dinainte de competiție, ea a spus mereu despre mine că sunt mai vulcanică, o persoană care atunci când cineva mă atacă sau îmi spune ceva, clar eu o să îmi dau cu părerea, o să răspund, ceea ce s-a și văzut, am avut anumite reacții, poate nu neaparat demne, dar Survivor a scos cred tot ce este mai rău, pot să spun că dacă eram acasă nu făceam multe lucruri pe care le făceam acolo.

Fiecare consiliu este foarte emoționant, intri acolo cu niște sentimente, pur și simplu nu îți găsești cuvintele. Eram în spatele ei, am văzut când s-a întors și era cu degetul în nas, s-a întâmplat să îmi curgă sânge din nas, mie îmi picură. Ceea ce nu am văzut la Elena, am văzut că s-a întors și că și-a băgat de vreo 3 ori degetul din nas. Am văzut când a scos degetul că avea o pată mică de sânge. Eu ce am văzut... nu i-a curs sânge. Când îți curge sânge nu stai să bagi degetul în nas. Ea a crezut că va fi votată în acea seară. Nu știu exact ce a vrut să facă, nu sunt în mintea ei. Elena este genul de persoană mai sensibilă, care plânge. Eu nu pot să fiu așa. Nu îmi place să cerșesc milă. Nu sunt genul care să plâng în fața oamenilor.