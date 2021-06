Raluca Dumitru, despre Culiță Sterp: ”Tu suferi că vrei acasă, dar tu te iei de o femeie”. Dezvăluiri exclusive

Raluca Dumitru [Sursa foto: Captură Video] 20:15, iun 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Raluca Dumitru a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Ștafeta Mixtă! Fosta faimoasă de la Survivor România a povestit cum Zanni și Sebastian Chitosca erau șocați de atitudinea lui Culiță Sterp, care se lua mereu de ei când Elena Marin era jignită. Vedeta a explicat faptul că și ea voia să fie respectată de către unii dintre colegii ei, la fel cum si ea le oferea respect.

Raluca Dumitru a spus că s-a simțit afectată și le-a cerut coechipierilor ei să fie votată spre eliminare. În acel moment, singurii care au susținut-o au fost Zanni, Sebi și Cosmin.

”Ei (n.r- Zanni și Sebastian) erau șocați de atitudinea lui Culiță. Culiță s-a luat mereu de Zanni când o jignea pe Elena, iar ei erau șocați. Nu am vrut să îi dau prea multe replici, am vrut să se vadă de acasă cine a început totul. Tu te-ai luat de băieți pozând în ceea ce nu ești, iar tu faci același lucuri. Tu suferi că vrei acasă, că mai e puțin și naște iubita ta, dar tu te iei de o femeie. Eu am aflat după de la el că i-a spus cineva că am vorbit de el. M-a afectat foarte rău, voiam să fiu respectată, așa cum și eu am respectat la rândul meu. În momentul ăla le-am cerut să mă voteze. Au venit Zanni, Sebi și Cosmin și mi-au spus să fiu puternică. Nu mai știam cum să gestionez situația”, ne-a mărturisit Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru[Sursa foto: Captură Video]

Raluca Dumitru, confesiuni despre Zanni

Raluca Dumitru a vorbit și despre Zanni, susținând că el este un adevărat luptător. De altfel, fosta moderatoare de televiziune a mărturisit că Zanni va avea mereu susținerea ei, pentru că este o persoană bună din toate punctele de vedere.

„Zanni mi-a spus prin ce a trecut. Eu îl mai luam în brațe, iar el îmi spunea că el nu știe cum să ofere afecțiune. Inclusiv când a plecat Ana, mi-a zis că nu a știut cum trebuie să reacționeze. El a avut perioade în care a murit de foame. E un luptător. O să aibă susținerea mea din toate punctele de vedere, este o persoană foarte bună. Ține mai mult la mâncare pentru că nu a avut parte de ea toată viața”, a povestit fosta faimoasă despre Zanni.