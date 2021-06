EXCLUSIV Raluca Dumitru a ieșit la atac! Vedeta a făcut-o praf pe Irisha: ”A fost prima care m-a votat”. Cum ar fi încercat cântăreața să-i atragă pe faimoși de partea ei

Raluca Dumitru [Sursa foto: Captură Video] 18:31, iun 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Raluca Dumitru, prezentă la Ștafeta Mixtă, a vorbit pentru prima dată despre neînțelegerile dintre ea și Irisha, cea cu care a venit în același timp în competiția fenomen de la Kanal D, Survivor România 2021. Fosta prezentatoare TV a dat cărțile pe față și a spus tot ce crede despre Irisha, fără nicio ezitare.

Vedeta spune că Irisha obișnuia să le dea de mâncare băieților, pentru a-i atrage către ea.

De altfel, pe Raluca a deranjat-o faptul că ea și cântăreața și-au promis înainte de venirea lor în emisiune că nu se vor vota spre eliminare. Totuși, se pare că artista a uitat de promisiunea făcută în săptămâna când cele două faimoase nu mai aveau imunitate.

„Asta s-a întâmplat exact când am venit, la început. Eu atunci rezistam și nu îmi era atât de foame. Îi dădeam inclsuiv lui Culiță. Într-o zi am păstrat din orez, l-am păstrat peste noapte, iar a doua zi se stricase. Băieții au zis să le dau lor dacă mai rămâne. Fiind acolo de mai mult timp, le era foame. Când Irisha a început să îi dea din provizii lui Culiță, eu le dădeam celorlalți băieți. I-am zis: Păi dacă tu îi dai doar lui Culiță, eu le dau celorlalți. Iar acum vine întrebarea mea. De ce îi dădea mâncare lui Culiță? Voia să rămână în continuare în competiție?

După ce eu nu am putut sta fără mâncare, nu le mai dădeam. Ce mi-a plăcut la Zanni e că a sărit în ajutorul meu fără să aibă vreun interes sau fără să vadă că eu m-am apropiat de el cu vreun interes, ca să rămân în competiție, pentru că e Zanni. Zanni mi-a și spus că dacă nu voi aduce puncte, el mă va vota. Chiar l-am rugat să facă asta.

Inclusiv Irisha, la un moment dat, le dădea mâncare. Nu numai cu Culiță făcea asta, ci și cu cei trei băieți, la un moment dat. Tot timpul a vrut să epateze prin ceea ce făcea, se băga în discuțiile băieților, voia să iasă în evidență. Mie nu îmi place să mă bag în discuțiile oamenilor. Aceste discuții erau de față cu toată lumea. Zanni îi și spunea că se bagă în discuții și tot ea se supăra dacă nu îi răspundeau. Cu Irisha când am venit în această competiție am și vorbit la un moment dat: Hai să ne susținem, să nu ne votăm între noi. Irisha la fel a spus. În cameră, noi am stat o noapte împreună. După prima săptămâna în care s-a dus imunitatea noastră, Irisha a fost prima care m-a votat”, a povestit Raluca Dumitru, în exclusivitate în platoul WOWbiz.

Raluca Dumitru, dezvăluiri exclusive despre Elena Marin

Raluca Dumitru a vorbit și despre Elena Marin, cea pe care a cunoscut-o înainte de Survivor România. Deși se aștepta să se înțeleagă bine cu faimoasa, iată că lucrurile nu au stat chiar așa. Raluca ne-a mărturisit că Elena a încercat să scoată în evidență faptul că luptă pentru dreptate, când de fapt ea s-ar fi victimizat în fața camerelor.

„ Nu pot să spun că suntem prietene. E foarte mult spus prietenă. Nu ieșeam cu ea la sucuri. Să știi că eu îmi aleg greu prietenii, nu sunt prietenoasă, simt oamenii. Am prieteni de 15 ani. La mine nu se leagă așa repede. Eu nu am încredere în oameni, în general fiecare om are interesul lui. Dacă nu vine totul de la sine... Ei (n.r- Elenei) îi plăcea să stea singură, să vadă apusul, pe plajă. Vedeam că îi este greu, s-a chinuit, este femeie. Noi o chemam mereu, inclusiv Zanni, Sebi, Cosmin, mereu o chemam în jurul focului, când ne jucam.

Nu știu cum s-a întâmplat, ea s-a dus la Zanni și i-a spus că noi suntem conflictuale. Care e interesul ei până la urmă? L-am întrebat pe Zanni dacă pot să mă duc să îi spun Elenei și i-am spus ce am auzit. Ea încerca să scoată în evidență că eu sunt bătăușă, conflictuală, pentru că îi povestisem cum eram în copilărie. În fața camerei, Elena își dorea să pară acea femeie care luptă pentru dreptate, dar eu vedeam o răutate. De fiecare dată când cineva îi spune ceva în fața camerelor, Elena începe să plângă să se victimizeze. Lungește cuvintele, insistă pe ce ai spus tu, chiar dacă și ea în spatele camerelor te-a atacat sau ți-a vorbit urât”, a mai spus Raluca despre Elena Marin, la Ștafeta Mixtă.

Totodată, fosta concurentă de la Survivor spune că Elena obișnuia să scoată în evidență jignirile pe care i le aducea Zanni, pentru că ea caută oameni pe care să îi atace, ca să pice ea victimă.

„ Elena mereu vorbea de bunătate și scotea în evidență jignirile pe care i le aducea Zanni, dar când doi bărbați erau împotriva mea (n.r- Culiță și Ștefan) și mă luau peste picior, ea râdea. A trecut și ea prin asta. Unde e bunătatea?. Cât am fost eu în competiție nu a jignit-o nimeni, nu a bruscat-o nimeni. Ea mereu căuta conflicte cu Zanni. El mi-a spus că Elena l-a făcut psihic, de aia a început acele discuții cu ea. Ea caută oameni pe care să îi atace, să pice ea victimă. Ea știa că eu nu o să tac, că sunt vulcanică, mă enervez foarte repede ”, a mărturisit fosta faimoasă despre Elena Marin de la Survivor România 2021.