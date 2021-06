Ștefan Ciuculescu a ajuns în România! Primele declarații ale Faimosului: „Elena este o...”

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România [Sursa foto: Instagram] 12:50, iun 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ștefan Ciuculescu a fost eliminat duminica trecută de la Survivor România 2021, după ce a fost propus de Zanni. Faimosul a ajuns în România joi seara, 24 iunie. El a fost așteptat la aeroport de oamenii dragi din viața lui, iar revederea l-a emoționat foarte tare.

Fotbalistul a mărturisit că experiența din Republica Dominicană este un grea, însă este și o experiență importantă de viață în același timp. El le urează foștilor lui colegi mult succes în competiție. Iată ce a spus despre Elena Marin și Zanni!

„O experienta de viata importanta, a fost foarte greu. E imposibil sa traiesti fara familie, fara telefon, fara prieteni si fara mancare. Cand am ajuns in aeroport la Istanbul, am mancat doi burgeri. Vreau sa stau cat mai mult cu familia si prietenii. Doua luni jumate au fost foarte grele. Le urez succes colegilor mei din competitie pentru ca pentru ei e greu. Le urez succes lui Elena, lui Zanni, sa traga de ei pentru ca e pacat daca au ajuns pana aici sa nu isi sustina visul.

Fara niciun fel de ranchiuna si spun asta pentru ca nu vreau sa se interpreteze gresit: „ Elena este o fata care mi-a fost draga de la inceput, sensibila si tocmai din cauza senisibilitatii ei poate am ajuns si eu sa o judec in unele momente, dar o voi sustine asa cum am spus in Consiliu", a declarat Ștefan Ciuculescu, la aeroport.

Ștefan Ciuculescu, veste mare după ce s-a întors de la Survivor România: „Am urlat de bucurie”

Ștefan Ciuculescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Instagram, cu ocazia aniversării a 98 de ani de la înființarea echipei Rapid. Fotbalistul a primit cu foarte mult entuziasm vestea că echipa sa a promovat în prima ligă.

„Deși am fost plecat, Rapidul l-am avut la suflet. Deși n-am știu nimic, când am ieșit din competiție, vestea promovării am primit-o cu bucurie. Am urlat de bucurie în cameră. Astăzi, 25 iunie, este ziua ta, Rapidule. 98 de ani, iar eu am fost prezent la cei 95. Îți doresc, Rapid, împliniri mai mari decât ai avut până acum. La fel și vouă, rapidiștilor”, a anunțat Ștefan Ciuculescu, după ce a ajuns în România.

Ștefan Ciuculescu [Sursa foto: Instagram]