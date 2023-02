Raluca Dumitru dezvăluie motivul real pentru care nu se mărită cu iubitul ei! Plănuiește să devină mămică mai întâi? "Pe unii mai mult i-a despărțit decât legat" | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Dumitru a devenit cunoscută în urma aparițiilor sale la televizor. Vedeta a apărut pe micile ecrane atât ca invitat în cadrul unor emisiuni dar și ocupând postul de prezentatoare. În tot acest timp Raluca a apărut și în videoclipurile unor artiști români precum Cristina Rus, BUG Mafia, Grasu XXL, Marcel Pavel etc.

Raluca Dumitru, totul despre căsătorie și copil

După ce a renunțat la televiziune, Raluca Dumitru a intrat în lumea afacerilor . La momentul actual, aceasta este proprietara unui magazine online de haine.

Raluca Dumitru are o relație frumoasă alături de iubitul ei, pe care îl ține departe de ochii curioșilor. Pentru că nimic nu e surprinzător, WOWbiz a fost curios dacă vedeta se gândește să devină mireasă anul acesta. Raluca a răspuns la întrebarea noastră și a argumentat alegerea făcută.

"Nu țin neapărat. Da, este frumos și să te căsătorești, să ai o petrecere frumoasă, dar nu consider că actul te leagă de acea persoană. Știu foarte multe cazuri și cunoștințe și prieteni care au 11 ani, 15 ani de relație, s-au căsătorit și în două luni, maxim un an, au divorțat. Prefer să am o relație frumoasă, să mă înțeleg bine, decât să mă căsătoresc și să mă despart. Se pare că actul ăla pe unii îi leagă și pe unii nu.", a declarat Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mai mult de atât, Raluca a vorbit și despre subiectul copil. Deși nu ține neapărat la căsătorie, la un bebe nu ar spune nu. Iată ce mărturii a făcut celebritatea.

"Las lucrurile să vină de la sine eu. Nu îmi fac planuri. Cred că dacă e să se întâmple ceva se întâmplă.", a adăugat Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Raluca Dumitru visează la un proiect TV

Raluca Dumitru are o perioadă destul de plină de activități, dar nu renunță la dorința ei. Dacă cu mariajul și copilul am lămurit-o, vedeta ne spune acum că își dorește un proiect TV, pe care să îl modereze. Ralucăi îi place lumina reflectoarelor și să fie în fața publicului, lucru care i se potrivește.

"Momentan sunt tot cu afacerea pe care o am cu costume, filmulețele pe care le fac pe online, campanii, cam asta fac perioada asta. Nu s-a schimbat nimic. Îmi doresc să vină, dacă e, un reality show, un proiect TV, pe online. Cu drag. Momentan nu am primit nicio ofertă, dar sunt deschisă la oferte de genul. Mi-aș dori.", a mărturisit Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

