Raluca Dumitru și-a spus părerea despre colegele de competiție de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” : ”Văd că sunt blocată pe Instagram de...”

Raluca Dumitru, noua concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, face ravagii în platoul emisiunii și a început cu dreptul competiția, căci impresionează cu fiecare apariție. Vedeta este cunoscută pentru sinceritatea ei, iar cei care au susținut-o în competiția Survivor România 2021, cu siguranță o fac și acum.

Raluca este foarte directă de fel și își spune părerea sinceră despre oricine. La fel a făcut-o și pe Instagram, acolo unde a fost întrebată de un internaut, cu cine se înțelege mai bine din emisiune.

Ei bine, fosta prezentatoare de televiziune nu a stat prea mult pe gânduri și a dezvăluit că se înțelege cel mai bine cu Mădălina Pamfile, pentru că o cunoaște dinainte. De Viviana Sposub, Raluca are o părere foarte bună, spunând că este o tipă mișto, iar atunci când a venit vorba de Anda Adam, fosta moderatoare TV a dezvăluit că aceasta o are blocată pe Instagram.

Raluca Dumitru, despre competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”

După eliminarea Nicoletei Nucă, Raluca Dumitru a pășit în competiția fenomen de la Kanal D, bineînțeles cu gânduri mari de a ajunge până-n Marea Finală.

” Dragii mei, vin cu vesti bune pentru voi! Dupa “SURVIVOR”, am declarat ca a fost cea mai grea experienta din viata mea, acum urmeaza un alt proiect. Va spun sincer ca mi-am dorit de foarte mult timp sa fac parte din acesta emisiune si sa invat foarte multe despre stil.

Imi doresc sa fiu la inaltimea asteptarilor voastre, sa fiti alaturi de mine si sa nu va dezamagesc. Sper sa fiu pe placul vostru si sa ma cunoasteti si din alt punct de vedere. Am avut emotii mari cand am intrat in acest proiect. O sa am nevoie de voi sa ma votati la 1206 “INDICATIV 7”. Multumesc mult! @bravoaistil”, este mesajul transmis de Raluca Dumitru.