Se încing spiritele la "Bravo, ai stil! Celebrities". Mădălina Pamfile, deranjată de faptul că Ioana Filimon s-a votat singură în gala eliminatorie: "Noroc cu mine, că am bani să mă votez"

Începe lupta cu adevărat la "Bravo, ai stil! Celebrities", iar acest lucru este tot mai vizibil de la o ediție la alta. Concurentele sunt în stare să facă orice pentru a obține locul 1 în clasament și pentru a primi cât mai multe laude din partea juraților.

Totuși, se pare că acțiunile individuale, pe care vedetele le fac pentru a ajunge în topul preferințelor, nu sunt văzute cu ochi tocmai buni de celelalte colege de competiție.

Ioana Filimon și Mădălina Pamfile, discuție aprinsă în platoul "Bravo, ai stil!"

De această dată, protagonistele unei discuții aprinse au fost chiar Ioana Filimon și Mădălina Pamfile, care s-au contrazis puternic pe tema voturilor din gala eliminatorie. Deranjată de faptul că tovarășa ei de competiție și-a salvat singură pielea de la eliminare, pe baza voturilor pe care le-a trimis cu propriul indicativ, Mădălina a izbucnit, revoltată, afirmând că nu și-ar dori ca pe viitor să fie eliminată din cauza practicării unor astfel de lucruri:

"Ioana:- Încă nu a reușit nimeni și sper să nu reușească nimeni să scoată fiara din mine, dar a reușit să mă enerveze, pentru că a făcut o afirmație care pe mine nu m-a bucurat. A spus că doar eu m-am votat și de asta am fost salvată în gala eliminatorie, ca și cum eu sunt vai de steaua mea și noroc cu mine, că am bani să mă votez. Altfel, vai de capul meu, nimeni nu mă vota.

Mădălina:- I-am explicat că nu la asta m-am referit și i-am zis, cu siguranță nu cele 8 voturi sau 10 pe care ea și le-a dat singură au salvat-o. Dar ea a vrut să o țină pe asta jumătate de oră în capul meu și am plecat.", a fost o parte din discuția purtată de cele două concurente, în fața juraților.

"Ea zice că nu o consider o fată cu stil"

Cearta fetelor nu s-a oprit doar la discuția voturilor, ci dimpotrivă, a mers mai departe, iar concurentele și-au reproșat una celeilalte și faptul că sunt prea încrezătoare în ținutele pe care le aleg:

"Mădălina:- Ea zice că nu o consider o fată cu stil, sau ceva de genul ăsta.

Ioana:- Nu, asta ai spus tu, că tu ai mai mult stil decât mine.

Mădălina:- Păi, și? Atunci de ce am mai venit, dacă cred că toate au mai mult stil decât mine? Ok, nu cred acum că eu sunt cea mai tare, dar totuși. Nu am cum să zic, ar însemna să fiu fake. Până și Sensy e sigură de ținutele ei și ea consideră că locul ei este în această competiție.

Ioana:- Păi și eu.

Mădălina:- Păi și eu. Și tu mă condamni pe mine că sunt sigură?", a fost continuarea discuției celor două, în platoul "Bravo, ai stil!".