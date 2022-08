Raluca Podea se confruntă cu probleme de sănătate: „Abia văd să merg.”. Blondina face zilnic perfuzii

In articol:

Raluca Podea primește lovitură după lovitură. La doar câteva luni după ce tatăl ei s-a stins din viață, blondina se confruntă cu probleme de sănătate care nu îi dau pace deloc. Aceasta spune că a avut COVID, iar starea sa de sănătate s-a înrăutățit odată cu infectarea, zilnic fiind nevoită să facă perfuzii.

Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă în prezent, Raluca Podea a fost nevoită să-și anuleze planurile de vacanță, dar și lucrurile pe care le mai avea de rezolvat în această perioadă, cum ar fi înscrierea fiului ei la liceu, care va începe curând clasa a IX-a.

„Am niște amețeli groaznice, abia văd să merg! Îmi face perfuzii în fiecare zi. Am avut Covid, am ieșit din perioada de carantină, dar încă sunt pozitivă. Cam de două săptămâni și jumătate, trei, sunt într-o stare super nașpa. Adică perioada de incubare a Covid-ului perioada Covid-ului, acum, după recuperare. La spital nu am ajuns, vine acasă( n.r. medicul) și îmi face perfuzii în fiecare zi. Nu aș vrea să mă duc să stau prin spital. Fără vitamine și fără să pot să iau medicamente să mă ridic din pat, nu am putut. Trebuie să dorm, să stau în pat, să mă odihnesc… niște chestii ciudate. Eu nu sunt bolnavă, nu am boli…A fost foarte greu pentru mine din prisma faptului că am mari amețeli. Nu am direcție, mă iau valuri de amețeală. Am avut perioade în care nu am putut să conduc. Trebuia să plec în vacanță, trebuia să mergi să rezolv înscrierea copilului la școală, el trece în clasa a noua.”, a declarat Raluca Podea, pentru un post TV.

„Vreau să merg să-mi fac niște controale la urechea internă”

De asemenea, Raluca Podea a mai spus că va face o vizită și în cabinetul unei medic specialist, asta pentru că vrea să-și facă un control la urechea internă, căci de o săptămână se confruntă cu dureri.

Totodată, blondina se gândește că, probabil, infecția cu COVID a afectat-o din mai multe puncte de vedere, iar durerea urechii poate fi cauzată de noul coronavirus cu care a fost contaminată.

„Am făcut pe mail totul. M-am programat, vreau să merg să-mi fac niște controale la urechea internă. De o săptămână mă doare urechea și mă gândesc că poate Covid-ul mi-a afectat partea de ORL.” , a mai spus Raluca Podea.

