Tatăl Ralucăi Podea a murit! Părintele blondinei se confrunta cu probleme de sănătate: „Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”

In articol:

Raluca Podea trece prin momente grele! Tatăl vedetei s-a stins din viață recent, după o luptă grea cu problemele de sănătate cu care se confrunta de mai multă vreme. Cu scurt timp în urmă, blondina a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în semn de omagiu, pentru părintele ei.

În urmă cu ceva timp, Raluca Podea a povestit public ce se întâmplă cu tatăl său, explicând concret cu ce probleme de sănătate se confrunta părintele ei.

„Doamne! Te rog, ține-l pe tata în brațele tale iubitoare”

Raluca Podea este devastată de durere, după ce tatăl său a încetat din viață, iar recent, aceasta a postat o fotografie pe rețelele personale de socializare, alături de care a transmis un mesaj în semn de omagiu pentru părintele ei.

Citeste si: Raluca Podea continuă războiul cu Brigitte Pastramă. Cum răspunde blondina, după ce soția lui Florin Pastramă i-a adus acuzații dure

„Doamne! Te rog, ține-l pe tata în brațele tale iubitoare și lasă-l să se odihnească în pace în Raiul tău frumos. De asemenea, anunță-l că fiul/flica lui îl ține mereu în rugăciunile sale. Te rog, Doamne, lasă-l pe tatal meu să doarmă în brațele tale iubitoare. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, Tată!”, a scris Raluca Podea pe rețelele de socializare.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În urmă cu aproape două săptămâni, Raluca Podea și-a deschis pentru prima dată sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre starea de sănătate a tatălui său, în direct, în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată pe Kanal D, atunci când a explicat concret ce se întâmplă cu părintele ei.

Citeste si: Raluca Podea nu o iartă pe Brigitte. Ce spune despre necazul cu fiul ei: „La cât rău mi-a făcut ea mie şi familiei mele, cumva...”

Potrivit declarațiilor blondinei, încă din anul 2019, tatăl acesteia a fost diagnosticat cu o boală cruntă, o tumoră foarte mare. La aflarea verdictului dureros, atât medicii, cât și familia, au decis să nu-i spună nimic bărbatului pentru a nu-l afecta și mai mult, iar acesta știa că suferă de o gastrită la stomac.

„Starea lui s-a agravat foarte mult. E pur și simplu ca o legumă, nu se mai poate uita la televizor. În 2019 ne-am dat seama (n. red. că are probleme de sănătate). Am fost toți trei, i-a făcut endoscopie, eu nu eram pregătită de ceea ce o să urmeze. Mi-a zis din start, tatăl tău are cancer. Mi s-a făcut rău. Mi-a explicat că este o tumoră foarte mare, că mai are de trăit 6-9 luni. Asta se întâmpla în 2019. A fost cumplit pentru mine. Eu m-am albit în cap instant. Eu chiar mă ocup de tata și merg cu el la spital. Este o perioadă destul de grea.

Am mascat-o parțial, eu în sufletul meu nu eram ok. Mama îmi spune și acum că trebuie să fiu puternică. Nu pot, am fost cu el la toate investigațiile. Doctorii m-au sfătuit să nu îi spun. Tatăl meu nici în ziua de astăzi nu știe că suferă de această boală, știe că are o gastrită la stomac. Am apelat și pe afară, nimeni nu i-a dat mai mult de 9 luni de trăit. L-am operat în 2020, i-am scos 3 coaste. El îmi zicea că tot are dureri, noi îi ziceam că poate s-a lovit când era tânăr, de aceea i-am scos coastele. El asta crede. Și mama este o femeie foarte puternică, dar când îl vezi neputincios, e greu. Ea îl ajută să mănânce, nu a fost bolnav niciodată.

De când am aflat de această boală a lui, m-am schimbat foarte mult față de el. Merg cu el peste tot. Relația noastră nu era așa strânsă ca până acum. Starea lui s-a degradat acum câteva luni, după ce a făcut COVID. L-au intubat, a fost o perioadă mai dificilă, a trecut cu bine. Au fost momente când mă suna și îmi cerea ajutorul(...) Tata are 40 de kilograme. Tumora este foarte mare, are semi-pareză pe partea dreaptă. ”, a declarat Raluca Podea, în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul emisiunii Teo Show.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de RALUCA PODEA (@ralucapodea)