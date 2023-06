Raluca Podea, toate detaliile din conflictul pe care îl are cu fratele tatălui său: "Mi-au schimbat lacătele la ușă. Am sărit gardul ca să intru în curte" | EXCLUSIV

In articol:

La un an de la moartea tatălui său, Raluca Podea a are parte de surprize mai puțin plăcute din partea unchiului ei.

Bărbatul a împărțit curtea cu tatăl vedetei, iar acum cele două parți au intrat într-un conflict cu privire la cele două imobile și la terenul de acolo.

Vedeta ne-a povestit, în exclusivitate, de ce a ajuns la poliție și mai ales ce se întâmplat în casa de la țară, acolo unde după cum spune ea, unchiul său ar fi trimis pe cineva să îi schimbe sau să îi strice lacătele. Raluca Podea nu își dorește să primească mai mult decât îi va reveni din moștenire, dar ar vrea să păstreze ordinea la casă tatălui său de la țară, acolo unde el a pus suflet și a muncit ca totul să fie bine întreținut.

Raluca Podea, noi detalii după ce a ajuns la poliție

Vedeta a încercat să rezolve problema pe care amiabilă, însă a apelat și la ajutorul polițiștilor.

Frumoasa blondină l-a reclamat pe bărbatul care i-a făcut o serie de pagube în curte și ne-a mărturisit, în exclusivitate, că el a fost amendat.

Citește și: Raluca Podea se confruntă cu probleme de sănătate: „Abia văd să merg”. Blondina face zilnic perfuzii

"La Poliție am făcut o plângere penală pentru că un domn din sat de acolo tot intra și ieșea din curte. Nu venea să facă fapte bune, tot timpul intra, era pus de unchiul meu sau de fata dânsului, ca să îmi schimbe lacătele la ușă. Mi-au pus și niște soluție în lacăte să nu mai pot să mai intru, pentru că eu la un moment dat am schimbat lacătul și am pus și un lanț.

Ei mi-au scos tot timpul și încuietoarea, mi-au făcut diverse probleme ca să nu mai pot să intru în casă și nici în curte, am sărit gardul ca să intru în curte, în condițiile în care eu plătesc impozit, lumina, plătesc tot pe proprietăți acolo"

Raluca Podea și fratele tatălui său, în proces

, a explicat Raluca Podea, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta și unchiul ei sunt în proces pentru casa în care tatăl său a locuit, dar și pentru teren unde se afla aceasta. În aceeași curte, sunt două case, una fiind cea a tatălui Ralucăi Podea, iar cealaltă a unchiului vedetei.

Citește și: „Își dorea foarte mult să trăiască”! Raluca Podea, declarații dureroase după decesul tatălui său: „L-am închinat. I-am spus Tatăl nostru”

Terenul pe care ele se află nu a fost încă împărțit, iar procesul abia a început, după cum ne-a povestit chiar blondina. "Încă nu s-a finalizat procesul, suntem abia la început, dar fix cum a murit tatăl meu, la ceva timp, au început. Mi-au schimbat iala, tot acasă", a mai explicat ea.

Citeste si: „Nu știu cum se face că nu reușești o direcție stilistică care să funcționeze” Raluca Bădulescu a luat-o la bani mărunți pe Ioana. Ținuta concurentei, sancționată- kanald.ro

Citeste si: Tragedie în România! S-a stins din viață o mare actriță- stirileprotv.ro

Bărbatul care a intrat în curtea caselor de la țară a fost amendat de polițiști, iar vedeta ne-a dezvăluit că se bucură de faptul că oamenii legii au fost extrem de operativi.

"L-au amendat pe domnul acesta. Ei au spus că îl lasă cealaltă parte să intre, dar nu îl las eu. Nu are ce să caute în curte fără acordul meu. Dacă făcea fapte bune nu aveam nimic cu el, dar atâta timp cât intra și făcea prostii acolo, nu am cum să te las să intri.

El nu mă lăsa să intru în curtea mea și ceea ce face este penal. Mai are și alte dosare. Eu m-am dus, poliția l-a amendat, i-a pus în vedere, acum aștept. Nu m-a sunat încă nimeni. Vecinii mă anunță tot timpul dacă mai vine pe acolo", a mai povestit ea.

Raluca Podea [Sursa foto: Instagram]

"Am încercat să ne înțelegem"

Raluca Podea ne-a povestit, în exclusivitate, că a încercat să se înțeleagă cu unchiul ei și să ajungă la o soluție pe cale amiabilă. Bărbatul a mai avut un conflict cu tatăl vedetei în trecut, atunci când a vândut un apartament pe care îl deținea în București.

Citește și: "Acum înțeleg" Ce a spus Teo Trandafir despre Anca Țurcașiu, în văzul tuturor. Și-a dat seama de asta după ani buni de prietenie

"Am încercat să ne înțelegem. Sunt două case în curte, se știa doar din vorbe, nu erau făcute acte pentru că tatăl meu nu știa că moarte și apoi eu nu am vrut să-l iau, când am aflat că o să moartă, să meargă să semneze și să facă actele cu fratele său. Nu am vrut, am crezut că nu ne vom certa.

Eu nu vreau nimic în plus, eu vreau doar partea tatălui meu. Tatăl meu, înainte să moară, și-a dorit să tragă gard între el și fratele lui pentru că se certaseră cu câțiva ani înainte, fratele și-a vândut apartamentul în care stătea în București și tata nu a fost de acord, el l-a ajutat cu acel apartament. De acolo ei doi s-au certat și nu au mai vorbit.

Citeste si: „Va fi pusă la mijloc.” Unde a fost înmormântată soția marelui actor, Alexandru Arșinel, Marilena- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ti se sfasie inima! Care au fost primele cuvinte ale Danei Roba dupa ce s-a trezit din coma- radioimpuls.ro

Eu l-am sunat pe fratele lui să îi spun de tata că e bolnav, era normal să-l sun să vină să-l vadă, poate voiau să își spună ceva și nu a venit, în schimb a venit la înmormântare și acolo nu am vrut să-i las, dar mi-a zis mama că e păcat", a precizat vedeta, pentru WOWbiz.ro.

Raluca Podea [Sursa foto: Instagram]

Unchiul Ralucăi Podea ar vrea să vândă casa părintească

Miza problemelor, după cum ne-a spus vedeta, este faptul că unchiul ei și familia lui și-ar dori să vândă casa părintească în care a locuit tatăl vedetei, dar și celălalt imobil din curte, împreună cu tot terenul aferent.

"Poliția de acolo a fost foarte promptă. M-am dus eu 200 de kilometri, puseseră în vedere să vină la o oră dimineața, la 10. Acel domn nu a venit și voiam să vorbesc cu el de față cu polițiștii. S-au dus după el acasă, nu le-a răspuns și sigur că s-a ales cu o amendă. I-au emis citație pentru că dacă nu se prezintă o să fie dus cu mandat.

A fost, a dat declarații acolo. Eu am și martori din sat de acolo. Este complicat, mai ales că ne războim pentru nimic. Pe mine mă duce mai mult procesul, decât fac casele. Procesul o să dureze ceva timp și dacă nu ai grijă de o casă mai crapă, mai cade și nu vreau să se ajungă la asta. Eu tocmai de aceea am insistat și am tot mers că poate se răzgândesc și vin să facem actele. Pământurile care sunt, sunt împărțite pe vorbe. Așa intră banii de la arendă, mie îmi intră pe contul meu, eu îi împart cu fratele meu și unchiul meu primește banii lui.

Ei vor să vândă partea tatălui meu. Vor să vândă acolo că le-a zis cineva din sat de acolo că ei sunt proprietari pe tot și un vecin din spate, încă de când trăia tată meu, i-a spus că ar vrea să cumpere. Tata a zis că nu vrea să vândă acolo că e casa părintească.

Acum, lor le-a zis că trebuie să ia casa aia care e mai scumpă ca a lor dacă vor să vândă și cumpără el. Asta este miza", ne-a mai explicat Raluca Podea.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!