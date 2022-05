„Își dorea foarte mult să trăiască”! Raluca Podea, declarații dureroase după decesul tatălui său: „L-am închinat. I-am spus Tatăl nostru”

In articol:

Cu câteva săptămâni în urmă, Raluca Podea a mers în platoul emisiunii Teo Show, difuzată pe Kanal D, acolo unde a făcut o serie de declarații cutremurătoare despre problemele de sănătate cu care se confrunta tatăl său de mai bine de trei ani.

Din nefericire, pe data de 8 mai, părintele blondinei s-a stins din viață, iar în ediția de astăzi a emisiunii Teo Show, Raluca Podea și-a adunat toate puterile și a oferit primele declarații despre decesul tatălui ei.

„El nu și-a dorit să moară”

Raluca Podea este îngenuncheată de durere. Tatăl său s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile, iar recent, blondina a decis să vorbească despre evenimentul trist, mai ales că ieri, 10 mai, a avut loc și înmormântarea părintelui ei.

Tânăra a povestit că a mers de urgență la spital cu tatăl ei, fără a se gândi că o tragedie va avea loc. Deși starea sa de sănătate nu era deloc una buna, Raluca Podea încă avea speranța că totul va fi bine, iar tatăl său va mai trăi, însă din nefericire, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Eu încă aveam speranța și eu credeam că o să fie bine în continuare. Eu cumva îi dădeam putere lui să meargă să lupte pentru el și cumva nu am fost pregătită.(...) Davi este matur, David ca și mine, ne-am ocupat de tataie. A fost dureros, lui i s-a făcut rău joi, n-a mai putut să respire, eu am sunat salvarea, tatăl meu fiind rău, l-am întrebat, nu am vrut să fac ceva greșit.(...) Avea oxigenul 61 și pulsul 156, abia am putut să-i iau oxigenul pentru că deja aparatul nu îl mai lua. (...) am ajuns cu el la spital, l-au băgat deja în urgență.(...) Înainte să plece el cu salvarea, David l-am chemat din mașină și i-am spus să-și ia la revedere de la tataie și și-au luat la revedere unul de la celălalt și și-au spus te iubesc, am fost împlinită că am făcut lucrul ăsat și pentru el și pentru tata.”, a spus Raluca Podea, în cadrul emisiunii Teo Show.

Care au fost ultimele cuvinte ale tatălui Ralucăi Podea

Fiind într-o stare gravă, fără a mai putea să se miște, tatăl vedetei a sunat-o pe Raluca de pe patul de spital și i-a transmis să vorbească cu cadrele medicale să vină și să-l schimbe, căci se simțea ud. Din nefericire, potrivit blondinei, acestea au fost ultimele cuvinte ale părintelui său.

„La spital fiind starea foarte gravă i-au pus pampers și atunci mi-a spus te rog spune-le să vină să mă schimbe că mă simt ud.(...) Ălea au fost ultimele lui cuvinte”, a mai adăugat blondina.

Înainte să se stingă din viață, bărbatul a făcut septicemie și avea insuficiență respiratorie, intrând astfel în comă. Raluca a mers în salonul tatălui ei pentru a-l vedea și fiind credincioasă, aceasta l-a închinat și i-a spus o rugăciune: „Am mers, l-am văzut, era intubat, l-am închinat, i-am spus Tatăl nostru, mi-am luat lucrurile și am plecat și noaptea, la 1.35 a murit.(...) Își dorea foarte mult să trăiască. El nu și-a dorit să moară”.

