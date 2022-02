Ramona Bădescu a dezvăluit secretul frumuseții sale la 53 de ani! Actrița apelează la un truc simplu și foarte eficient

In articol:

Ramona Bădescu are 53 de ani, însă arată cu 20 de ani mai tânără. Am putea spune că actrița a descoperit elixirul tinereții, pentru că, până acum, timpul a fost numai de partea ei. Artista locuiește în Italia de mai mulți ani, acolo unde și-a întemeiat o familie minunată.

Artista arată ca la 30 de ani, așa că fanii divei se întreabă la ce trucuri apelează pentru a se menține tânără. Unii sunt de părere că face des vizite în cabinetul medicului estetician, însă nu este deloc așa.

Ramona Bădescu, secretul tinereții

Ramona Bădecu își dorește să își păstreze trăsăturile naturale ale feței, pentru că, mai ales în meseria ei de actriță, este necesar să fie expresivă. Așa că artista apelează la medical estetician doar o data pe an, atunci când își dorește să-și injecteze botox pentru a estompa ridurile de pe frunte, aceasta fiind singura zonă pe care artista și-o injectează, de altfel.

De asemenea, Ramona Bădescu apelează de fiecare data la tratamente care au ingrediente cât mai naturale. Obișnuiește să-și prepare singură măștile acasă.

„Doar de ceva timp am în­ceput să apelez la botox, în­să nu­mai o dată pe an și nu­mai pentru ri­durile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească. Pe de o parte, nu mă gândesc la vârstă și la tre­cerea timpului ca la ceva de speriat, ci ca la ceva na­tural și inerent.

Pe de altă par­te, dincolo de fap­tul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintot­deauna ge­nul de fe­meie care se îngrijește: chiar de cu­rând am fost să-mi fac niște analize și me­dicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biolo­gi­că e de doar 37 de ani. Deci e bine!”, a declarat Ramona Bădescu, potrivit formula.as.

Ramona Bădescu [Sursa foto: Instagram]

„Eu sunt adepta tra­ta­men­­te­lor naturale (îmi prepar singu­ră măști cu miere, cu bi­car­bonat etc.) și doar de ceva timp am în­ceput să apelez la botox, în­să nu­mai o dată pe an și nu­mai pentru ri­durile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească. Deci nu exage­rez, ci in­tervin cu măsură. Vreau să-mi păstrez ex­presia feței, să-mi păstrez mobilitatea naturală (o actriță tre­buie să fie expresivă!), iar ridurile pe care le am mi le iubesc… Iar acum, mai am un motiv important pentru care să mă îngrijesc'', a declarat Ramona Bădescu pentru sursa citată.