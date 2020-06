In articol:

Ramona de la Puterea dragostei este mama unui băiețel de 7 ani, care se află acum în Germania, cu părinții concurentei show-ului care se filmează în Istanbul.

De 1 iunie, Ramona de la Puterea Dragostei i-a transmis un mesaj lui Darius, băiețelul ei de 7 ani.

”La mulți ani, inima mea”, este mesajul postat de Ramona de la puterea Dragostei, de 1 iunie, alături de o fotografie cu băiatul ei.

Ramona de la Puterea Dragostei a mărturisit că l-a născut pe Darius când avea doar 18 ani și că băiețelul a fost crescut mai mult de părinții ei, așa că băiatul este mai mult un frate mai mic pentru ea. Acum, Darius, alături de familia Ramonei locuiește în Germania, acolo unde este stabilită și tânăra de la Puterea Dragostei.

Ramona de la Puterea Dragostei a vorbit despre tatăl băiețelului ei

Tatăl băiețelului Ramonei de la Puterea Dragostei este un cetăţean român de etnie rromă, care provine dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu stricteţe în comunitatea în care trăia şi Ramona, împreuna cu iubitul ei. Fata spune că el este cel care a greşit şi că relaţia lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, după doar un an şi jumătate de convieţuire.

Acesta este mesajul dureros pe care Ramona i l-a trimis fostului ei iubit, imediat după despărţire.

"Am pierdut multe în viaţă, dar cel mai mult mă doare şi regret că am pierdut cea mai importantă persoană din viaţa mea. L-am întâlnit pe el, pe băiatul pe care l-am iubit cel mai mult, dar pe el a trebuit să-l părăsesc, obligată de cei din jur, care, cică, îmi voiau binele. Aşa am mai pierdut o persoană importantă!!! Acum am rămas aproape singură, iar suferinţa m-a schimbat în rău...Am pierdut tot ce aveam mai de preţ. Oare mai am de pierdut ceva?", este mesajul cutremurător postat de tânără imediat după despărţirea de tatăl copilului său.