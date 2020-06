Ramona de la Puterea Dragostei, mesaj șocant: ”Mi-e scârbă de...”

In articol:

Ramona de la Puterea dragostei a fost prinsă la mijloc, atât în discuțiile generate de Ella, buna sa prietenă și colegă de cameră, dar și din cauza lui Livian. De altfel, despre o posibilă relație între Livian și Ramona se tot vorbește la Puterea dragostei, motiv de gelozie pentru Bianca.

În urmă cu câteva zile, Ramona a postat pe pagina ei de socializare un mesaj care i-a șocat pe mulți. Fanii Puterea Dragostei s-au întrebat dacă mesajul are legătură cu vreo persoană de la Puterea Dragostei sau cu cineva din trecutul Ramonei.

”De unii oameni ce au trecut prin viața mea, mi-e scârbă. Le-am oferit încredere mai multă decât meritau, iar ei rămâneau cu mâinile întinse cerând mai mult și mai mult. Mi-e scârbă de ei c-au stors din mine sentimente frumoase și le-au întinat apoi în viclenia lor murdară, au lovit cu bârfe în spatele acelei persoane care le-ar fi luat apărarea și i-ar fi ajutat oricând. I-am primit în viața mea, unde era liniște și pace, iar când au plecat, au lăsat în urmă haos. Mi-e scârbă de acele persoane, de vorbele lor, de faptele lor și de sufletul lor. Și daca aș primi o a doua șansă, acestor persoane le-aș da acum o palmă, în loc de acel prim ”bună” oferit”, este mesajul postat de Ramona de la Puterea Dragostei.

Ramona de la Puterea dragostei a suferit mult din dragoste, a fost înșelată

Ramona de la Puterea Dragostei a vorbit despre bărbatul din viața ei, cel cu care are un băiețel. Ramona l-a născut pe Darius când avea doar 18 ani, iar tatăl băiețelului este un cetăţean român de etnie rromă, care provine dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu stricteţe în comunitatea în care trăia şi Ramona, împreuna cu iubitul ei. Fata spune că el este cel care a greşit şi că relaţia lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, după doar un an şi jumătate de convieţuire.

Acesta este mesajul dureros pe care Ramona i l-a trimis fostului ei iubit, imediat după despărţire.

"Am pierdut multe în viaţă, dar cel mai mult mă doare şi regret că am pierdut cea mai importantă persoană din viaţa mea. L-am întâlnit pe el, pe băiatul pe care l-am iubit cel mai mult, dar pe el a trebuit să-l părăsesc, obligată de cei din jur, care, cică, îmi voiau binele. Aşa am mai pierdut o persoană importantă!!! Acum am rămas aproape singură, iar suferinţa m-a schimbat în rău...Am pierdut tot ce aveam mai de preţ. Oare mai am de pierdut ceva?", este mesajul cutremurător postat de tânără imediat după despărţirea de tatăl copilului său.