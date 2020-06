In articol:

După o săptămână în care s-a vorbit despre scandalul dintre Daiana și Ella la Puterea dragostei, în sfârșit, au apărut și primele imagini.

Motivul pentre care Daiana şi Ella de la Puterea dragostei s-au luat la bătaie nu este foarte bine cunoscut, ci s-a mers doar pe speculații sau interpretări. Se pare că Daiana ar fi avut o problemă cu Ella de mult timp. Aceasta i-ar fi spus în față că nu o suportă, iar după ce a lipsit câteva zile de la filmări din cauza suferinței provocate de Gabi, fostul iubit care a părăsit-o, ea a mers și a atacat-o direct pe Ella.

”Am văzut filmulețele în care și-a bătut joc de mine și nu am mai suportat. De azi înainte, toate fetele din casă o să o vadă pe Daiana, cum este ea de fapt...Am încercat cu vorba bună, dar nu se poate, am să le dau bătaie, să vadă cum sunt eu cu adevărat. Nu regret absolut nimic din ce am făcut, din contră, acesta este începutul”, a explodat Daiana, după ce a aruncat cu o vază înspre Ella de la Puterea dragostei, i-a smuls un smoc de păr din cap și i-a dat un picior.

Ella de la Putereea dragostei a vorbit despre scandalul cu Daiana! ”Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic”

De partea cealaltă, Ella de la Puterea dragostei a reacționat și ea. Afectată de întreaga situație, frumoasa femeie a ținut să își spună punctul de vedere. „Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu mă bag. Dacă prin asta își arată demnitatea, foarte bine. Să o facă în continuare. Nu înțeleg însă cum poți să ai un asemea tupeu, după faptele astea primitive. Suntem într-un show, nu într-un ring, trebuie să avem onoare și să ieșim din situații critice cu decență, nu cu violență, căci de aceea, suntem oameni”, a comentat Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Ella de la Puterea dragostei a făcut o dezvăluire șocantă despre Daiana! ”Cu o seară înainte, am simțit că ceva nu era în regulă”

Mai mult decât atât, Ella de la Puterea dragostei a făcut o dezvăluire șocantă despre Daiana! ”Nu am înțeles de ce și din ce motiv a reacționat Daiana într-un asemenea hal. Noi, fetele, locuim în același hotel, ne-am văzut acolo două zile la rând înainte de bătaie. Trecea pe lângă mine și nu scotea un sunet, nu ne-am reproșat nimic, și dintr-o dată, ditamai cearta.

Este adevărat, cu o seară înainte, am simțit că ceva nu era în regulă. Daiana era montată de Pirui și de Ligi, iar când am văzut-o avea o privire mai dură, răutăcioasă, dar atunci nu am băgat în seamă. Prefer să o ignor, nu mă cobor la nivelul ei niciodată...

Toată tensiunea a rămas acolo, la acel moment, din punctul meu de vedere, însă, nu și al ei, drept dovadă că își făcuse un plan pentru emisiunea de a doua zi...să sară la mine și la Berna. Până la urmă, presimțirea mea s-a adeverit, din păcate...”, a declarat Ella, care dorește să ia măsuri contra concurentei care nu și-a putut stăpâni nervii în show-ul amoros la adresa ei.

Ella de la Puterea dragostei a spus cum au stat lucrurile în show

A motivat că am râs de suferința ei, a început cu Berna și a terminat cu mine. Inițial, eu am lăsat-o să vorbească, nici nu am băgat-o în seamă, dar era atât de pornită, încât, la un moment dat, a aruncat cu vază în mine. Noroc că am ridicat piciorul instictual, fiindcă altfel mi-l tăia și aveam cine știe ce alte probleme mai grave. I-am spus să înceteze, dar nu a fost chip să o potolești. Ramona s-a băgat și ea în fața mea, să mă apere. Atunci, Daiana m-a tras de cap, mi-a smuls un smoc de păr și mi-a dat un picior pe lângă Ramona. În acel moment, am luat și eu un microfon, unul de jucărie cred, nu era real, și am încercat să mă apăr cu el, eram și speriată, și nervoasă. Nu m-a atins pe față fiindcă s-a băgat Ramona, altfel...În fine, nu vă spun ce înjurii mi-a adresat după violențele acelea, de femeie de cea mai joasă speță”, a comentat Ella de la Puterea dragostei scandalul cu Daiana din timpul emisiunii.