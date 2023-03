Ramona Olaru a izbucnit în lacrimi. Ce i s-a întâmplat în trafic a lăsat-o fără cuvinte. Este prima oară când trece prin așa ceva: „M-a făcut să plâng”

In articol:

Ramona Olaru petrece mult timp în traficul din Capitală, în special de luni până vineri, atunci când se deplasează spre platoul de filmări. Asistenta TV încearcă de cele mai multe ori să nu se lase afectată de întâmplările negative care au uneori loc atunci când se circulă bară la bară, însă iată că de această dată gestul unui tânăr a făcut-o să lăcrimeze.

Nu este însă nici pe departe vorba despre un moment negativ, ci de o dovadă de bunătate pe care un bucureștean le-a servit-o tuturor șoferilor care au fost martori la acțiunea sa.

Asistentei TV nu i-a venit să își creadă ochilor când a văzut ce s-a petrecut pe o arteră intens circulată din Capitală. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: "Femei desfrânate" Cătălin Cazacu nu a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta: "Vreau să mă felicit"

Citeste si: Prima reacție a mamei Geta, după ce Culiță Sterp a absentat o perioadă de pe rețelele de socializare. Ce a putut să îi spună acestuia: „Pe atât de bun și de milos”- kanald.ro

Citeste si: Anunțul NATO care îl va înfuria pe Putin. Liderul Alianței, reacție fără perdea. Este așteptată reacția Kremlinului- stirileprotv.ro

Ramona Olaru nu se aștepta să vadă un asemenea moment emoționant în traficul din Capitală

Totul s-a petrecut cu câteva ore în urmă, în timp ce blondina se îndrepta spre cabinetul unui medic estetician din Capitală. Vedeta era prinsă în traficul extrem de aglomerat de pe una dintre cele mai circulate artere din București.

La un moment dat, asistenta TV în vârstă de 33 de ani a observat că o bătrânică rămăsese blocată între benzi și, pentru că nu se afla în dreptul unei treceri de pietoni, aceasta nu mai putea ajunge pe trotuar.

Nu a durat mult până când un tânăr a coborât din mașină și a oprit vehiculele care circulau cu viteză, după care a ajutat-o pe femeia în vârstă să traverseze.

Chiar dacă gestul este unul extrem de simplu, aceasta a impresionat-o pe blondină, care a împărtășit totul cu urmăritorii săi din mediul online.

Cu această ocazie, Ramona a ținut să le reamintească internauților să nu rateze nicio ocazie de a face bine altor persoane, pentru că aceste gesturi ne fac cu adevărat umani, a mai menționat blondina pe rețelele de socializare.

Citeste si: Scandal între Antonia și Elena Chiriac! Cele două s-au lovit în văzul tuturor, într-un club din Capitală! Ce s-a întâmplat, de fapt- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Este mare păcat dacă faci aceste lucruri!- stirilekanald.ro

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, amenințat cu moartea de unul dintre cei mai periculoși interlopi din India- radioimpuls.ro

„Tocmai am văzut un gest foarte drăguț, pe care cu siguranță nu-l mai vezi în vremurile astea pe nicăieri. În tot traficul nebun de pe Magheru, nu la trecerea de pietoni, un tinerel cu o mașină cu jantele mov -asta mi-a rămas în cap- a oprit tot traficul pentru a o ajuta pe o bătrânică să treacă. Tocmai rămăsese blocată undeva între benzi și se mișca foarte greu. Și a oprit tot traficul ca să o ajute să treacă. Mai rar. Big like! Un pic m-a făcut să plâng, dar foarte drăguț! Am zis să spun acest lucru pentru că, din păcate, uităm să fim oameni sau să fim buni, pentru că suntem în goană după treaba noastră și după ce avem noi de făcut și uităm de legăturile și conexiunile dintre noi, oamenii. Cam astea ar trebui să fie, de fapt, mai importante și mai puternice. Dacă poți să faci un bine, de ce să treci peste și să nu-l faci? Hai să fim mai buni! Poate sună clișeic sau pueril, dar cât se poate, oricând, oriunde, în orice situație. Și nu doar ca să te vadă altcineva că faci binele, fă-l acolo, să fie!”, a spus blondina, pe InstaStory.

Citește și: „Facem și copii curând” Ramona Olaru a făcut anunțul într-un mod neașteptat! Asistenta TV s-a împăcat recent cu Cătălin Cazacu