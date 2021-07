Ramona Olaru, confesiuni despre viața de după divorț: “După ce am divorțat zici că au ieșit toți dracii din mine“

Ramona Olaru și viața de după divorț [Sursa foto: Instagram] 11:02, iul 13, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Ramona Olaru, simpatica asistenta tv, este mereu pusă pe glume și debordează de o energie pozitivă. Cu toate acestea, frumoasa blondină a trecut printr-un divorț care a lăsat urme în sufletul ei.

Sinceră din fire, Ramona Olaru a vorbit despre perioada grea din viața ei, separarea de fostul soț, dar și despre viața de femeie singură.

Vedeta a mărturisit că în perioada imediat următoare după separare a petrecut la maxim și s-a distrat pe cinste, cum nu a mai făcut-o până atunci.

Ramona Olaru a divorțat de Bogdan Olaru după o relație de 5 ani și o căsnicie de 3 ani. Recent, charismatica asistenta tv a recunoscut faptul că a avut o perioadă agitată după divorț, în care a petrecut intens.

Citeste si: Ramona Olaru a divorțat oficial de soțul ei! Cum s-a fotografiat la notar

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Așadar, după ce și-a încheiat socotelile cu fostul soț, Ramona Olaru a redescoperit distracția și viața de noapte.

Tot ea a mărturisit că a avut parte de cea mai intensă vară, după separarea de fostul soț. Vedeta și-a dat frâu liber la distracție.

„ Cea mai memorabilă vară din viața mea s-a întâmplat acum doi ani, după ce am divorțat. Până să mă căsătoresc, n-am fost o nebună care să iasă să se distreze, «de toți banii», și-am stat căsătorită și parcă am fost așa, puțin închisă, și după ce am divorțat zici că au ieșit toți dracii din mine, sincer. Aia a fost cea mai nebună vară pe care am trăit-o vreodată, acum doi ani, și m-aș mai întoarce. Acum, am aceleași planuri, sper să-mi iasă, adică m-am distrat !” a mărturisit Ramona Olaru.

Ramona Olaru, pregătiri pentru vacanța

Ramona Olaru, pregătită de vacanță[Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru nu se dă înlături de la distracție nici în această vară. Asistenta tv are planuri mari și este pregătită să plece să se relaxeze și să se bucure de viață.

Citeste si: Ramona Olaru, primele declarații despre divorț: „El este antisocial”

Vedeta a mărturisit că va pleca în vacanță alături de prietenele sale în două destinații de vis, Ibiza și Mykonos.

“ O să plec vara aceasta, pentru că o să avem vacanță. Am două destinații, vara asta: Ibiza și Mykonos. O să plec cu fetele, cu băieți am tot fost. Lasă .” a spus blondina.