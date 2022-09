Ramona Olaru îl bagă la cheltuieli majore pe Cătălin Cazacu! Prezentatorul TV s-a plâns pe internet: „12 milioane m-a costat o înghețată”

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează un cuplu de o lungă perioadă de timp. Ce-i drept, relația lor de iubire este una cu multe urcușuri și coborâșuri, însă pare că de fiecare dată iubirea învinge.

Și nu doar iubirea are câștig de cauză, ci și dorințele asistentei TV.

În fața motociclistului, Ramona Olaru ajunge să obțină tot ce își dorește, iubitul ei făcându-i toate plăcerile, bifându-le chiar și pe cele mai scumpe.

Ramona Olaru îl bagă la cheltuieli majore pe Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Cazacu nu se uită la bani de dragul logodnicei

Recent, deși banii nu sunt o problemă pentru el, Cătălin Cazacu le-a mărturisit fanilor ce sacrificii financiare face pentru iubita sa.

Prezentatorul spune că cea mai mare și recentă cheltuială la care l-a supus Ramona Olaru a depășit prajul de 1.000 de lei.

Totul a plecat, notează el, de la o înghețată la care poftea fata de la meteo, însă, la ieșirea din magazin, Cătălin Cazacu, plângându-se de paguba materială, a fost nevoit să bage mâna adânc în buzunar.

''Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită. Dacă eu am văzut în viața vieții mele așa ceva... Am plecat din casă să-i cumpăr o înghețată, vă jur, am cheltuit 12 milioane( n.r. 1.200 de lei), îmi vine să plâng, să mă pun jos aici în stradă și să plâng. Am cumpărat inclusiv dozator de apă cu bidoane de apă. 12 milioane m-a costat o "înghețată". Toată săptămâna stai în casă (n.r. iubita lui, Ramona Olaru)”, a declarat Cătălin Cazacu pe rețelele de socializare.

Și nu doar cumpărăturile de zi cu zi îl costă scump pe fostul campion. Viața alături de Ramona Olaru nu este deloc ușoară sau ieftină.

Blondina are gusturi fine și nu se mulțumește cu orice. Dovadă stă și bijuteria pe care Cătălin Cazacu i-a pus-o pe deget.

Inelul de logodnă în fața căruia Ramona Olaru a spus cel mai sincer ”DA” l-a costat o avere pe Cazacu. Însă, darnic și îndrăgostit, motociclistul nu s-a uitat la bani și s-a ”înarmat” cu bijuteria preferată a celei care i-a devenit logodnică.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a povestit Cătălin Cazacu, conform Spynews.ro.