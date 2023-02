Randi, vacanță de coșmar în Thailanda. Artistul s-a accidentat în timp ce era la sală: „Nu am fost atent și mi-a căzut bara pe ceafă”

In articol:

Randi este unul dintre cei mai de succes artiști din România. Acesta și-a început cariera în 2000, ca membru al trupei Morandi, formație pe care o forma împreună cu alt artist și compozitor, Marius Moga. Recent, vedeta a plecat cu câțiva prieteni în vacanță în Thailanda, unde au avut parte de niște întâmplări nu tocmai plăcute.

Randi, accidentat în vacanța din Thailanda

Randi și câțiva prieteni ai acestuia cu siguranță nu vor uita ultimul concediu pe care l-au avut în Thailanda și asta nu în sensul bun al cuvântului. Ceea ce se presupunea a fi o vacanță de vis s-a transformat rapid într-una de coșmar pentru acesta. Vedeta s-a îndrăgostit iremediabil de această țară, după ce a vizitat-o de mai multe ori și cunoaște foarte bine împrejurimile.

În timp ce se afla la sală și nefiind atent, artistul s-a accidentat. Făcea genuflexiuni cu bara când greutatea i-a căzut pe ceafă.

„M -am accidentat la sală, am făcut niște genuflexiuni cu bara, nu am fost atent și mi-a căzut bara pe ceafă ”, a spus cântărețul în cadrul unui interviu.

Vacanță de coșmar în Thailanda

Randi nu este singurul care a avut parte de o astfel de experiență neplăcută pe perioada vacanței. Și doi dintre prietenii săi au fost cât pe ce să sfârșească în moduri de-a dreptul îngrozitoare. Unul dintre aceștia a căzut printre stânci, pe o cascadă, iar altul s-a trezit cu cel mai veninos șarpe din Thailanda, deasupra capului.

„Am avut o cumpănă fiecare dintre noi, nu știu cum naiba s-a întâmplat. Prima dată, un prieten a căzut printre niște stânci, pe o cascadă, am crezut că o să-și spargă toate, dar nu a pățit nimic. La zece minute după, un alt prieten a stat sub un copac unde era încolăcit cel mai veninos șarpe din Thailanda ”, a mai completat artistul.