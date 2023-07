La ce a trebuit Georgiana Lobonț să renunțe, după ce a aflat că este gravidă! Medicul i-a interzis categoric să facă asta: „Nu e ok, nu ai voie, nu te lasă”

In articol:

Georgiana Lobonț și soțul ei trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, după ce artista a anunțat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

Georgiana Lobonț, forțată să-și anuleze turnelul din America. Cum o împiedica sarcina să cânte peste ocean?!

Vedeta a anunțat când va deveni mamă pentru a treia oară! De asemenea, chiar dacă este în primul trimestru de sarcină, artista a pus deja cariera pe locul doi!

Vestea că este gravidă pentru a treia oară a luat-o complet prin surprindere și a făcut-o să să se simtă în al nouălea cer. Pentru că sarcina nu a fost planificată, Georgiana Lobonț are deja cântări și evenimente antamate, iar agenda ei este aproape plină nu numai pe anul în curs, ci și pe următorul. Ba chiar la începutul lui 2024, aceasta ar fi trebuit să susțină un turneu în America, însă a fost nevoită să renunțe, de dragul copilului pe care îl poartă în pântec.

Pentru că la acel moment artista va fi în al treilea trimestru de sarcină, ea nu are voie să zboare cu avionul, iar din România și până în SUA ar trebui să petreacă în aer ore în șir.

Astfel nu doar că medicul i-ar interzice categoric acest lucru, ci și legea.

„Toate cântările o să meargă de la sine, cum am cântat și până acum. Doar turneul din America o să îl anulăm, pentru că nu mi-a dat medicul încă termenul de naștere, dar, teoretic, dacă sunt în cinci săptămâni, adică o lună și un pic, ar trebui să nasc undeva în luna martie și turneul ar fi la sfârșit de luna ianuarie, până la mijlocul lunii februarie și nu am cum să zbor cu avionul atât de multe ore. Risc să nasc. Nu e ok, nu ai voie, nu te lasă, nu e legal să zbori după a șaptea lună”, a mărturisit Georgiana Lobonț, la Xtra Night Show.

Ce reacție a avut Rareș Ciciovan când a aflat că va deveni tătic

Georgiana Lobonț a anunțat că este însărcinată imediat după ce testul de sarcină i-a ieșit pozitiv.

Artista le-a povestit fanilor toată întâmplarea și a mărturisit că soțul ei a început să plângă de emoții când a aflat că vor deveni părinți pentru a treia oară.

„Rareș plânge, mergem spre Arad, că acolo cântăm astăzi și nu îmi vine să cred. Doamne, ce bucurie, ce binecuvântare. Eu acum am făcut testul, acum am aflat, de o oră. Mâine mă duc sigur la Constanța (n.r. va merge și la control), avem spectacole pe litoral marți și miercuri. Dacă o să găsesc o clinică, un medic bun, fac un sondaj pe Instagram. Toată lumea e bucuroasă pentru noi, ne trimite mesaje. Sunt convinsă că o să îmi recomande mămicile de acolo din Constanța o clinică bună și merg să văd că abia aștept”, a spus Georgiana Lobonț, pentru Antena Stars.