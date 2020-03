Jador a reacţionat pe contul lui de Instagram după ce Vulpiţa şi-a lansat propria melodie alături de Axinte şi a ajuns în scurt timp pe locul unu. Jador se întreba cum este posibil ca un personaj ca Vulpiţa să îl detronze, iar Vulpiţa i-a oferit răspunsurile la întrebări chiar ieri.

Răspunsul lui Jador pentru Vulpiţa, după ce ea l-a provocat să compună o melodie: "Vulpiţa, sunt fanul tău!"

După ce ea l-a provocat pe Jador să compună şi el câteva versuri, Jador s-a uitat aseară la emisiune şi s-a amuzat teribil de cântecul Vulpiţei.

“Îi suflă cineva, îi suflă cineva”, spunea Jador, aproape tăvălindu-se pe jos de râs că Vulpiţa nu ştia să spună versurile pe care a zis că le-a compus pentru el şi o mai ajuta cineva din spate.

“Ia uite, râde şi prezentatoarea”, a mai spus artistul.

Când Vulpiţa a spus că mai scoate o melodie dacă şi Jador va face asta, artistul a reacţionat în glumă: “Mă las de cântat, gata”

"Ei sunt simpatici, jur. Într-adevăr Vulpiţa este un fenomen, le ştie pe toate, s-a lansat şi în muzică, urmează să candideze la primărie. Oamenilor, dau moda este pe primul loc, aşa că vă pup. Vulpiţa, sunt fanul tău!" a spus Jador pe vlogul său, după ce a văzut tot momentul din emisiunea la care participă Vulpiţa.

Jador o face praf pe Vulpiţa după ce a ajuns numărul unu în trending: "Cum să mă ia Vulpiţa? Nu m-a luat nimeni până acum. Ce aveţi?"

Jador a rămas uimit când s-a văzut detronat de Vulpiţa. Fostul concurent de la Puterea Dragostea a scos recent hit-ul “Dau Moda” alături de Lino Golden, care urcat rapid pe locul unu în trending pe Youtube. Din urmă a venit Vulpiţa, noua vedetă naţională, care şi-a lansat propria melodie alături de Axinte şi a spart topurile româneşti.

Lui Jador încă nu-i vine să creadă că a fost detronat de Vulăpiţa şi se întreabă cum a fost posibil acest lucru. Artistul pune la îndoială calităţile vocale ale Vulpiţei şi crede că munca că nu este corect ce se întâmplă.

„Cred că majoritatea populației are conoravirus pentru că am văzut că pe locul 1 se ține tare Vulpița. Și noi toți cei care muncim din greu, plus talent, muzică, videoclipuri, versuri, gândire, zile întregi la studiu, să fii locul 1 la trending, am muncit foarte mult. Dar nu, anul ăsta este fița, locul 1 e Vulpița! Nu înțeleg, m-a dat jos de pe locul 1 din trending Vulpița. Eu nu pot să cred. Nu m-a dat jos nimeni din România, m-a dat jos Vulpița, nu pot să cred”, a spus Jador.