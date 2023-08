Răsturnare de situație în cazul de la Mangalia?! Care fi putut fi, de fapt, motivul conflictului dintre cele două fete de 18 ani | EXCLUSIV

In articol:

Vestea că o tânără de 18 ani și-a găsit sfârșitul pe litoral, fiind ucisă chiar de buna ei prietenă a șocat întreaga țară.

Motivul disputei dintre cele două ar fi fost chiar un băiat, iubitul tinerei ce a fost găsită decedată în valiza din Mangalia.

Victima de 18 ani ar fi fost ucisă chiar de prietena ei. Amica Alinei ar fi știut că aceasta își înșela iubitul, iar ea s-ar fi săturat să îl mintă pe băiat și să o acopere așa că ar fi recurs la gestul necugetat de a-i curma viața prietenei sale. Ulterior, trupul neînsuflețit al Alinei a fost pus într-o valiză și ascuns sub o bancă într-un parc din Mangalia. Cele două fete ar fi venit pe litoral tocmai pentru a lucra într-un hotel din Saturn.

Potrivit Antena 3, fetele s-ar fi certat pentru că victima își înșela iubitul, iar agresoara s-ar fi săturat să ascundă acest lucru și să o ajute să-și mintă prietenul.

Dan Antonescu a realizat portretul victimei de la Mangalia

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu criminalistul Dan Antonescu pe cazul crimei de la Mangalia, acesta fiind de părere că infidelitatea victimei nu ar fi putut fi un motiv plauzibil ca agresoara să o omoare.

Din informațiile apărute în presă, Dan Antonescu a realizat, pentru WOWbiz.ro portretul tinerei ucisă cu sânge rece la Mangalia. În vârstă de 18 ani, Alina provenea dintr-un mediu cu probleme, însă a reușit să scape de violențele din familie și să meargă pe drumul învățăturii, fiind, totodată, și o fată extrem de corectă.

"Avem de-a face cu două tinere de 18 ani, nu știu date despre principala autoare, dar despre victimă au apărut foarte multe elemente care o creionează ca pe o persoană foarte corectă, o persoană care provenea dintr-un mediu groaznic, reușise să fugă de acolo, să se desprindă și apucase calea învățăturii, scăpând de un tată alcoolic și toate scandalurile.

Era susținută, după cum spuneau în Adevărul, despre un om de afaceri din Vaslui care îi asigura o sumă modică de 600 de lei pe lună și plus la început de an școlar îi asigura și niște rechizite. Ea a dat dovadă de foarte multă corectitudine când i-a spus omului respectiv să nu îi mai dea 600 de lei, să-i dea doar 400 pentru că deja la școala unde învăța avea un ONG care îi oferise, date fiind condițiile în care trăia, i-au oferit 300 de lei lunar.

Ea a spus că nu e corect să ia și de la unul și de la celălalt, chestie care l-a impresionat pe patronul firmei respective și l-a determinat să îi dea în continuare aceeași sumă, iar restul de bani i-a spus să îi cheltuiască cum vrea ea", a explicat Dan Antonescu, pentru WOWbiz.ro.

Alina, fata ucisă în Mangalia [Sursa foto: Facebook]

De ce ar fi ascuns tânăra cadavrul Alinei în parcul din Mangalia

Din primele detalii, crima nu s-a petrecut în parcul din Mangalia, iar trupul neînsuflețit al fetei ar fi fost dus acolo în valiză. Inclusiv pe camerele de supraveghere de la fața locului ar fi fost surprinse două persoane îmbrăcate cu hanorace și cu fețele acoperite de cagule.

"Eu am spus încă de la primele comentarii că acea crimă nu a fost comisă acolo unde a fost găsit cadavrul. Locul găsirii cadavrului nu reprezenta și locul comiterii faptei. De asemenea, am mai spus că locul în care a fost comisă fapta are legătură cu autorul și tocmai de aceea autorul, în cazul nostru autoarea, a riscat să transporte cadavrul pentru că nu putea să rămână cu el în locuință.

În aceste situații, autorul este pus în fața unei provocări majore. Trebuie să scape de cadavru, dacă poate așa cum a fost cazul acesta să îl pună într-un troler de dimensiuni mai mari. În perioada aceasta, mai ales pe litoral, un troler mare și greu nu atrage atenția nimănui, ceea ce a a avantajat-o pe autoare", a mărturisit Dan Antonescu, în exclusivitate.

Ipoteza care ar putea răsturna cazul de la Mangalia

Totodată, Dan Antonescu spune că motivul crimei ar fi o problemă majoră în acest caz și un mare semn de întrebare.

Acesta este de părere că tânăra ar fi putut pur și simplu să îi spună fetei că nu mai dorește să o acopere în relația cu iubitul ei, de la a refuza să acorzi un astfel de ajutor și până a trece direct la uciderea unui om fiind totuși o cale lungă, după cum a mărturisit el.

"Problema principală în acest caz, din punctul meu de vedere, pe lângă crima în sine, o reprezintă motivația și de la ce s-a ajuns la crimă. Ceea ce a apărut în spațiul public este de neacceptat. Că victima o obliga să-și mintă iubitul pentru că ea avea o altă relație sau cine știe ce avea ea de făcut, în așa fel în cât prietena ei trebuia să-l mintă pe iubitul victimei.

Fata respectivă, autoarea, putea pur și simplu să-i spună că nu mai vrea să mai mintă. De la a refuza să o acoperi pe prietena ta, până la a o omorî pentru că aceasta te roagă să o acoperi față de prietenul ei, este o distanță extraordinar de mare și din punctul meu de vedere este departe de realitate.

Nu cred că acesta este motivul, pot fi altele cauzele acestei fapte și putem lua în calcul o mulțime de variante, poate drogurile, poate fi consumul de alcool sau amândouă sau putem vorbi despre o problemă de natură psihiatrică, poate fi vorba și de gelozie, poate cele două ar fi avut o dispută pe acel bărbat, dacă el există, pentru că încă nu avem confirmarea că el există. Probabil că dacă există deja este audiat de anchetatori", a mai precizat Dan Antonescu, pentru WOWbiz.ro.

