Faimoșii au reusit să câștige pentru prima oara, cu scorul de 10 la 9. Faimoșii se vor bucura de o recompensă formată din făină, orez și ulei.

Răsturnare de situație la Survivor România! Faimoșii au câștigat pentru prima dată

"Nu am crezut niciodată că o să văd pe cineva că se bucură atât de mult pentru o picătură de ulei", a spus Ghiță, unul dintre concurenții cei noi.

"Concurenții cei noi par de treabă. Ne place de ei. Ne-au ajutat să și câștigăm. Abia aștept să câștigăm mai multe meciuri la rând în fața Războinicilor", a declarat Bogdan Vlădău.

"Am pierdut o luptă, dar nu și războiul. Le mulțumesc colegilor că m-au ales să aduc punctul final, chiar dacă n-am reușit", a spus războinica Adriana.

20 de concurenți se luptă în cea mai dură competiție de supraviețuire, ”Survivor România”.

Dan Cruceru, prezentatorul emisiunii ”Survivor România”, a anunțat care este valoarea marelui premiu. Cei 20 de concurenți se luptă pentru a demonstra că pot fi ”supraviețuitori”.

Sunt 20 de concurenți și 20 de caractere diferite. Fiecare concurent în parte este diferit. Au povești de viață inedite, sunt oameni cu emoții și așteptări uriașe, cu toții vor fi nevoiți să intre într-o cursă autentică a supraviețuirii. Doar unul singur va pleca acasă cu marele premiu.

Cât valorează marele premiu

Dan Cruceru a anuntat care este valoarea marelui premiu. Castigatorul ''Survivor Romania'' va primi suma de 250.000 de lei.

Cine sunt noii concurenți de la Survivor România

Trei concurenți au intrat astăzi în competiția Survivor România: doi Faimoși și un Războinic. Raul Cormos și Ghiță Balmus sunt cei doi Faimoși veniți să ajute echipa.

"Numele meu este Raul Cormos si am 24 de ani, o sa fac parte din echipa Faimosilor. Sunt destul de motivat sa ajung cat mai departe in aceasta competitie". "Ma numesc Ghita Balmus, am 27 de ani si sunt din Bucuresti. Nu imi este teama, insa orice se poate intampla in aceste conditii."

Cornel Chirica, războinicul pentru care competiția Survivor începe astăzi, susține că este pregătit să intre pe traseu și să demonstreze ce poate.

"Ma numesc Cornel Chirica, am 27 de ani si voi face parte din echipa Razboinicilor. Ma simt pregatit si abia astept sa intru pe traseu, voi dai tot ce am mai bun din mine"