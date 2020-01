Ghiță Mureșan a avut o reacție emoționanță la auzul nefericitului eveniment din seara aceasta: baschetbalistul Kobe Bryant a murit. La doar 41 de ani, Kobe s-a prăbușit cu elicopterul personal, care apoi a luat foc.

Ghiță Mureșan, șocat de moartea lui Kobe

„Este o zi tare tristă pentru familia lui Kobe şi pentru familia NBA. Aş fi vrut să fie doar o poveste, iar Kobe a fost prea tânăr ca să se ducă. Aseară, LeBron James i-a doborât recordul de puncte şi toată lumea vorbea despre asta, iar acum uite! E o întâmplare nefericită. Nu suntem pe Pământ o veşnicie, dar aş fi vrut şi am fi vrut cu toţii ca el să stea mai mult cu noi. Kobe a fost extrem de iubit, nu doar ca jucător şi nu doar în lumea baschetului. Ci mai ales de copii, a fost iubit ca om. A convins mulţi copii să vină la baschet”, a declarat Ghiţă Mureşan, pentru News.ro.

Mureșan a povestit nostalgic despre momentul când l-a întâlnit pe Kobe. De asemenea, el este singurul român care a jucat în NBA.

”Eu am jucat pe Coasta de Est, Kobe pe cea de Vest, dar ne-am întâlnit de câteva ori. Am jucat împotriva lui când era la începuturile carierei. Un talent imens, ce mai e de spus? A fost idol pentru mulţi iubitori ai baschetului şi a schimbat multe vieţi. Este extrem de trist că s-a dus. Putea să mai facă atât de multe în viaţă. Mai ales că are o familie atât de frumoasă. Sper ca familia lui şi familia NBA să treacă cât mai repede peste această tragedie”, a adăugat baschetbalistul român.

Baschetbalistul celebru s-a prăbușit cu elicopterul

Figura emblematică din lumea baschetbalului, Kobe Bryant, a murit, duminică dimineață, într-un accident aviatic. El se afla în elicopterul său privat pe care obișnuia să-l folosească des.

Elicopterul, în care se mai aflau alte patru persoane, s-a prăbușit în Calabasas, California, potrivit The Daily Mail. Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cauzele care au produs acest accident teribil.

Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari jucători NBA

În vârstă de 41 de ani, Kobe Bryant e considerat unul dintre cei mai mari jucatori NBA din toate timpurile. Are 18 All-Star game-uri in cei 20 de ani de cariera alaturi de Lakers. Bryant are 5 titluri NBA, doua NBA Finals MVP si a fost MBP-ul ligii in 2008, potrivt sport.ro

Lakers a retras ambele numere purtate de Bryant la Los Angeles, 8 si 24, dupa ce acesta a renuntat la cariera. E singurul jucator din istoria echipei care are parte de aceasta onoare.