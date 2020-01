Familia Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani care a dispărut în vara anului trecut, a transmis, prin Alexandru Cumpănașu, unchiul adolescentei, că nu mai dorește să aibă nici o legătură cu avocatul Tonel Pop, apărător al familiei Melencu.

Divergențele au pornit în momentul în care mama și tatăl Alexandrei Măceșanu au aflat despre legăturile pe care Tonel Pop le-ar avea cu lumea interlopă. Ei au luat decizia de a face public punctul lor de vedere în urma declarațiilor avocatului, la adresa lui Alexandru Cumpănașu.

, a declarat public avocatul Tonel Pop.

Drept răspuns, familia Măceșanu s-a arătat foarte nemulțumită de caracterul avocatului, spunând că "Domnul Pop noaptea apără interlopii şi ziua este plin de morală faţă de victimele traficului de persoane.".

"Considerăm că "celebrul" Pop ar trebui să îşi vadă de clienţii săi şi să nu se mai amestece peste apărarea noastră. Este simplu. Nu numai că nu ne războim cu presa sau cu el, ci dimpotrivă. Îi mulţumim presei pentru ceea ce face. Dar ca părinţi şi unchi ai Alexandrei îl avertizăm pe Pop să-şi vadă de cazul pentru care a fost angajat. Domnul avocat Moldovan şi noi ne facem propria apărare. În rest, declaraţia acestuia la persoana verişorului nostru este foarte gravă şi de mahala! Poate avem o cauză comună, însă nu şi valori comune. Pentru noi din momentul în care am aflat că Pop a fost avocat al interlopilor din cazul Ţăndarei în care au fost traficaţi peste 10000 de copii nu mai dorim să avem de-a face cu el. Nu dorim să intrăm în contradicţii publice, dar dacă noi vorbim mai rar nu înseamnă că nu ştim să ne apărăm verişorul, eroul Alexandrei. Am transmis ambilor avocaţi ai familiei Melencu să-şi limiteze comentariile doar la cauza pentru care au fost angajaţi, altfel vom lua măsuri. Avem aceeaşi cauză şi durere cu parinţii şi familia Luizei, nu şi cu domnul Pop sau alţi avocaţi. Adăugăm la acestea şi legăturile domnului Pop cu unii interlopi din judeţul Olt care au trimis politţa la adrese false, a doua zi după dispariţia Alexandrei", au scris Ioan şi Tudoriţa Măceşanu, mesajul fiind transmis prin intermediul lui Alexandru Cumpănașu, printr-o postare pe Facebook.

A apărut și punctul de vedere al lui Cumpănașu, în continuarea mesajului transmis de familia Măceșanu. Despre unchiul Alexandrei s-a vorbit foarte mult în momentul în care a declarat că ar fi găsit-o pe Luiza Melencu, anunțul fiind făcut cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale, Cumpanașu având funcția de candidat la acea vreme.

Citeste si: Șmecherul care a șicanat tramvaiul s-a plictisit de BMW și vrea un Range Rover alb! Câți bani ar fi vrut tânărul pe mașină înainte să fie avariată

Citeste si: ULTIMĂ ORĂ! Dincă, anunț șocant! Nu a omorât-o el pe Luiza! Ce a făcut criminalul din Caracal în urmă cu doar câteva ore la DIICOT

Citeste si: Și Mircea Lucescu a fost lovit de un tramvai, în iarna lui 2012! Celebrul antrenor a avut nevoie de spitalizare

Alexandru Cumpanașu, dat în judecată de o prostituată?

Din cauza informației care s-a dovedit a fi falsă, Cumpanașu s-a ales cu un dosar penal pentru "inducerea în eroare a anchetatorilor pentru a obţine capital electoral şi tăinuirea de informaţii", în urma plângerii făcute de afaceristul Remus Rădoi, personaj controversat în Caracal.

"Pentru cei răi care cred ca eu uit vreodată este episodul 9 Decembrie. În ultima declaraţie ca martor la DIICOT am solicitat verificarea identităţii celor 2 persoane: fata din filmuleţul făcut public şi cea care apare la TV şi spune ca este aceeaşi cu cea din film. A fost o măgărie fără margini. Cu ajutorul doamnei Brooks am lămurit ca sunt 2 persoane diferite şi că a fost un joc ilegal. Aşa că am cerut deja DIICOT si Parchetului General sa constate adevarul (sunt singurii în măsură). Dacă a fost o acţiune de crimă organizată să plătească toţi cei implicaţi. Nu uitaţi (eu sigur nu uit) că persoana care a acţionat atunci pentru prezentarea asa zisei prostituate a fost "celebrul" Pop. Eu vreau ca lucrurile sa fie lămurite şi în acest caz. Mi-au transmis atunci că prostituata mă va da în judecată pentru daune. Nu s-a mai întamplat. Eu îmi doresc. Am toate probele prin care voi dovedi DIICOT şi Parchetului General că am acţionat cu acordul familiei Melencu şi în perfectă legalitate, spre deosebire de alţii care au lăsat-o moartă şi au tăinuit probe. Demersul meu si al familiei mele este foarte clar: RESPECTATI-NE DREPTUL LA APARARE. Si nu va mai amestecati din afara in situatia Alexandrei. Simplu. Cu privire la faptul ca-l voi bate il anunt ca eu nu bat lasii si fricosii. Si nu o sa ma smiorcai ca el ca s-a uitat Dinca urat la mine in sediul DIICOT. In rest, le doresc tuturor avocatilor o viata linistita si cat mai rezervata cu privire la cauzele care nu-i privesc", a transmis unchiul Alexandrei.