Răsturnare de situație incredibilă în cazul dispariției Luizei Melencu! În urmă cu puțin timp, Gheorghe Dincă a făcut un pas care i-a șocat pe toți, mai ales după declarațiile pe care le-a dat la dosar din noiembrie.

”Pe 14 aprilie, a răpit-o pe Luiza Melencu și a dus-o acasă, unde a agresat-o sexual în repetate rânduri. Ulterior, i-a permis și vecinului său să o agreseze. Trei zile mai târziu, pe 17 aprilie, Gheorghe Dincă a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta l-a refuzat din nou. Criminalul din Caracal a mai mărturisit că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul într-un butoi. „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a scris Gheorghe Dincă în declarația citată de Digi24.

Ce a declarat Gheorghe Dincă în urmă cu câteva ore

Surse autorizare susțin că, Gheorghe Dincă s-a răzgândit şi spune că nu el este vinovatul şi că, de fapt, nu ar fi ucis-o pe tânăra de 17 ani dispărută de acasă din aprilie. În acest sens, monstrul din Caracal, așa cum l-a descries presa, ar fi depus azi, în urmă cu puțin timp, o cerere scrisă la DIICOT, în care specifica faptul că nu are practic nici măcar o vină în decesul Luizei, și nu vrea să își asume o crimă care nu îi aparține.

Decizia de a face această cerere de către Gheorghe Dincă pare să confirme astfel declarațiile Moniăi Melencu, mama fetei, care a spus în nenumărate rânduri că Luiza nu a fost ucisă de criminalul din Caracal şi că nu există nicio probă în acest sens, în afară de declaraţia acestuia de acum două luni. ”Omul ăsta nu mi-a omorât fata. Simt că ea trăiește și este chinuită pe undeva. Nu am să semnez niciodată un act în care sunt informată că ea nu mai este în viață, fiindcă nu am văzut cadavrul. Îm plus, ca părinte, am niște premoniții că Luiza este vie, iar Dincă minte”, a zis femeia la interviuri de fiecare data.

Gheorghe Dincă nu a omorât-o pe Luiza Melencu! Ce declarații a făcut bărbatul

”Gheorghe Dincă nu a omorât-o pe Luiza Melencu”, aceasta pare a fi ultima lui declarație scrisă, în condițiile în care, peste câteva zile, dosarul lui ar trebui să ajungă pe masa judecătorilor. Dincă este acuzat de omor calificat în cazul ambelor fete, Alexandra Măceşanu, respectiv Luiza Melencu. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, cel supranumit monstrul din Caracal ar putea fi pus în libertate.

Foto inquam/ Bogdan Dănescu

.